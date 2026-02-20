Ajker Patrika
কুমিল্লা

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না: ধর্মমন্ত্রী

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
কুমিল্লার মুরাদনগরে নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে কুশলবিনিময় করেন ধর্মমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

দ্রব্যমূল্য কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ। তিনি বলেন, ‘সাধারণ মানুষের স্বস্তি নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর এবং রমজান মাসে নিত্য পণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

আজ শুক্রবার নিজ নির্বাচনী এলাকা কুমিল্লার মুরাদনগরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর এদিনই প্রথমবারের মতো এলাকায় আসেন তিনি।

কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ বলেন, ‘সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যেন বাড়তি চাপ সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে সরকার অত্যন্ত সচেতন। রমজানকে সামনে রেখে বাজার পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’ তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, ‘দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবে না। জনগণের স্বার্থ রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর।’

হজ ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে ধর্মমন্ত্রী বলেন, হাজিদের জন্য আরও সহজ, স্বচ্ছ ও সাশ্রয়ী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। অতীতের তুলনায় উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। হজ ব্যয়ের যৌক্তিকীকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নেও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, দেশের সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। কোনো ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা বা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করলে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় ধর্মমন্ত্রী মুরাদনগরসহ কুমিল্লা জেলার উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কুশল বিনিময়কালে এলাকার অবকাঠামো, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন[-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসন থেকে ষষ্ঠবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শপথ গ্রহণের পর ধর্মমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ।

