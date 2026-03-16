Ajker Patrika
রাজশাহী

রাবির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম

রাবি প্রতিনিধি  
রাবির নতুন উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম
অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নতুন উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ফরিদুল ইসলাম। তিনি রাবি জিয়া পরিষদের সাধারণ সম্পাদক।

আজ সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

এ বিষয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্য বলেন, ‘আমি বিষয়টি জেনেছি এবং দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত আছি। তবে অফিশিয়াল প্রজ্ঞাপন এখনো হাতে পাইনি।’

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

সাকিবকে নিয়ে সুখবর দিলেন বিসিবি পরিচালক

দরকার পড়লে আমাদের টেক্সট বা কল করতে পারেন: লিপুকে লিটন

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

বরিশালে টয়লেটের ট্যাংকির মধ্যে লুকিয়ে রাখা যুবকের লাশ উদ্ধার

জামিন হলেই আ.লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া সেই ডিআইজিকে আসকের নোটিশ

অবসরে গেলেন র‍্যাব মহাপরিচালক শহিদুর রহমান এবং এসবি প্রধান গোলাম রসুল

রাজধানীতে বাসের ধাক্কায় পথচারী নিহত