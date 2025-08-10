মহিলা চোর চক্রের ৩ সদস্য ননদ, ভাবি ও শাশুড়ি আটক

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের লালপুরে সংঘবদ্ধ মহিলা চোর চক্রের ৩ সদস্য ননদ, ভাবি ও শাশুড়িকে আটক করা হয়েছে।
আজ রোববার (১০ আগস্ট ২০২৫) দুপুরে উপজেলার অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের গোপালপুর শাখায় এক গ্রাহকের ব্যাগ থেকে টাকা চুরির অভিযোগে তাঁদের আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন নাটোর সদর উপজেলার আওড়াইল হালশা গ্রামের ইউনুস শেখের মেয়ে আলিয়া খাতুন (২৫), মো. সুমন শেখের স্ত্রী হাসি বেগম (২৫) ও লালন শেখের স্ত্রী আছিয়া বেগম (৪০)।
জানা যায়, অভিযুক্ত আলিয়া খাতুন (ভাবি) সম্পর্কে হাসি বেগমের ননদ ও আছিয়া বেগম মামিশাশুড়ি হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মো. জয়নুল আবেদিন জানান, আজ দুপুরে লালপুরের কলেজ মোড় এলাকার ফাতেমা বেগম নামের এক গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দিতে আসেন। এ সময় সংঘবদ্ধ তিন নারী ওই গ্রাহককে ঘিরে ধরেন। তখন তাঁদের ব্যাংকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে কোনো সদুত্তর না দিয়ে তাঁরা চলে যেতে থাকেন। ঠিক তখনই ফাতেমা নামের ওই গ্রাহক অভিযোগ করেন তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক ব্যাংকের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে সন্দেহভাজন তিন নারীকে আটক করা হয়। তাঁদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় পরে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ভুক্তভোগী গ্রাহক ফাতেমা বেগম বলেন, ‘আমি ব্যাংকের টাকা জমা দেওয়ার জন্য টাকা জমার রসিদ লিখছিলাম। এমন সময় কৌশলে তাঁরা আমার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে নেন।’
এ ব্যাপারে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, অভিযুক্ত নারীদের বাড়ি নাটোরে হলেও তাঁরা কুষ্টিয়ায় থাকেন। বিভিন্ন এলাকায় ভিক্ষা করার ছলে অপরাধ করে থাকেন। তিন নারীকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নাটোরের লালপুরে সংঘবদ্ধ মহিলা চোর চক্রের ৩ সদস্য ননদ, ভাবি ও শাশুড়িকে আটক করা হয়েছে।
আজ রোববার (১০ আগস্ট ২০২৫) দুপুরে উপজেলার অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের গোপালপুর শাখায় এক গ্রাহকের ব্যাগ থেকে টাকা চুরির অভিযোগে তাঁদের আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন নাটোর সদর উপজেলার আওড়াইল হালশা গ্রামের ইউনুস শেখের মেয়ে আলিয়া খাতুন (২৫), মো. সুমন শেখের স্ত্রী হাসি বেগম (২৫) ও লালন শেখের স্ত্রী আছিয়া বেগম (৪০)।
জানা যায়, অভিযুক্ত আলিয়া খাতুন (ভাবি) সম্পর্কে হাসি বেগমের ননদ ও আছিয়া বেগম মামিশাশুড়ি হন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মো. জয়নুল আবেদিন জানান, আজ দুপুরে লালপুরের কলেজ মোড় এলাকার ফাতেমা বেগম নামের এক গ্রাহক ব্যাংকে টাকা জমা দিতে আসেন। এ সময় সংঘবদ্ধ তিন নারী ওই গ্রাহককে ঘিরে ধরেন। তখন তাঁদের ব্যাংকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে কোনো সদুত্তর না দিয়ে তাঁরা চলে যেতে থাকেন। ঠিক তখনই ফাতেমা নামের ওই গ্রাহক অভিযোগ করেন তাঁর ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক ব্যাংকের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে সন্দেহভাজন তিন নারীকে আটক করা হয়। তাঁদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় পরে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ভুক্তভোগী গ্রাহক ফাতেমা বেগম বলেন, ‘আমি ব্যাংকের টাকা জমা দেওয়ার জন্য টাকা জমার রসিদ লিখছিলাম। এমন সময় কৌশলে তাঁরা আমার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে নেন।’
এ ব্যাপারে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মমিনুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, অভিযুক্ত নারীদের বাড়ি নাটোরে হলেও তাঁরা কুষ্টিয়ায় থাকেন। বিভিন্ন এলাকায় ভিক্ষা করার ছলে অপরাধ করে থাকেন। তিন নারীকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চট্টগ্রাম নগরের যুগ্ম সমন্বয়কারী নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে এবার ৫ লাখ টাকার চাঁদা চাওয়ার অভিযোগ ওঠেছে। চট্টগ্রাম বন্দরের আন্দোলন দমাতে তিনি এই টাকা দাবি করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিওতে নিজামকে আন্দোলন বন্ধে টাকা চাইতে৪ মিনিট আগে
বৈঠকে ঢাবির অধিকাংশ ছাত্রসংগঠন হলভিত্তিক রাজনীতি বজায় রাখার পক্ষে মত দেয়। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ এবং বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদ ছাড়া বাকি সব সংগঠন এ প্রস্তাব সমর্থন করে। এই আলোচনায় অংশ নেয় ১৬টি রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন, যদিও আমন্ত্রিত ছিল ২৩টি।২৮ মিনিট আগে
‘বাবা, তোর নানার সাথে দেখা হইছে। রাতে এখানে থাকব। কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস।’ বাবা প্রদীপ লালের সঙ্গে হওয়া শেষ কথা বলতে বারবার থমকে যাচ্ছিলেন দুলাল কুমার (২৪)। তাঁর চোখের কোণে জমে থাকা জল যেন আটকে ছিল বুকের ভেতরের হাহাকারে।২৮ মিনিট আগে
সিলেটে আবাসিক হোটেলে অনৈতিক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে নারীসহ ৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার (১০ জুলাই) বিকেলে নগরীর দক্ষিণ সুরমা থানাধীন চাঁদনীঘাটে হোটেল আল তাকদীর থেকে তাঁদের আটক করা হয়।৩০ মিনিট আগে