স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বন্ধ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের হাটিকুমরুল গোলচত্বরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে ঢাকা–পাবনা, ঢাকা–রাজশাহী ও ঢাকা–বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করেছেন। আজ রোববার বেলা ১১টা থেকে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তাঁরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন। অবরোধের কারণে মহাসড়কে শত শত বাস, ট্রাকসহ বিভিন্ন গাড়ি আটকা পড়ে, এতে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জানা যায়, গত ২৬ জুলাই থেকে শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মানববন্ধন, প্রতীকী ক্লাস, শিকল ভাঙার গানসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন। তবুও এখনো তাঁদের দাবি, ডিপিপি অনুমোদন ও বাজেট পাসের বিষয়টি আটকে রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। একাধিকবার সংশোধনের পর বর্তমানে প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৫১৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা। ২০২৫ সালের মার্চ থেকে ২০২৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে।
বর্তমানে বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংগীত ও ব্যবস্থাপনা—এই পাঁচ বিভাগে প্রায় ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। তাঁদের পাঠদানে রয়েছেন ৩৪ জন শিক্ষক, ৫৪ জন কর্মকর্তা ও ১০৭ জন কর্মচারী।
তবে এত বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো শহরের শাহজাদপুর মহিলা কলেজ, সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া ডিগ্রি কলেজ ও দুটি ভাড়া করা ভবনে কার্যক্রম চালাচ্ছে। পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, স্থানসংকট ও পরিবেশগত সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।
