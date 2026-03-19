বাঘায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে আহত কলেজছাত্রী মারা গেছে

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি             
রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে আহত সাদিয়া খাতুন নামে এক কলেজছাত্রী মারা গেছে। বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকালে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। সাদিয়া খাতুন বাঘা মোজাহার হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এবং চকরাজাপুরের বাসিন্দা সায়েম শিকদারের একমাত্র মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৩ মার্চ সকালে কলেজ শেষে ভাড়ায় চালিত একটি মোটরসাইকেলে করে নিজ বাড়ি চকরাজাপুরে ফিরছিল সাদিয়া। পথে পদ্মা নদীর শিমুলতলা ঘাট এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ মোটরসাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয় সাদিয়া।

আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসা শেষে ১৮ মার্চ তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই সাদিয়া মারা যায়।

সাদিয়ার বাবা সায়েম শিকদার বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর মেয়েকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলে বাড়িতে আনি। কিন্তু হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে আবার হাসপাতালে নেওয়ার পথে সাদিয়া মারা যায়। দুপুরে মরদেহ দাফন করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ পাইনি, পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

