Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

সলঙ্গায় ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ নারী আটক

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ রেকশোনা বেগম (৩২) নামে এক নারীকে আটক করেছে র‍্যাব-১২।

শনিবার (২৩ আগস্ট) ভোররাতে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের সলঙ্গা থানাধীন নূরজাহান হাইওয়ে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক রেকশোনা বেগম চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার কানসাট ইউনিয়নের বালুরচর গ্রামের মো. উলাল উদ্দিনের মেয়ে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ময়মনসিংহ ও আশপাশ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হেরোইন কেনাবেচার কথা স্বীকার করেছেন।

র‍্যাব জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিষয়:

সলঙ্গাসিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগনারীহেরোইনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

ইলন মাস্কের যে ৬ অভ্যাস জীবন বদলে দিতে পারে

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

বেসরকারি চিকিৎসা যখন ব্যবসা

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

এনসিটিবি: পাঠ্যবইয়ে আবার পরিবর্তন আসছে

সম্পর্কিত

শ্বশুরকে খুন করে তাঁর ভ্যানগাড়ি বেচে দিলেন জামাতা

শ্বশুরকে খুন করে তাঁর ভ্যানগাড়ি বেচে দিলেন জামাতা

ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি

ফকিরহাটে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গণপিটুনি

দাউদকান্দিতে হত্যা মামলার ২ আসামি গ্রেপ্তার

দাউদকান্দিতে হত্যা মামলার ২ আসামি গ্রেপ্তার

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস

৪ লাখ টাকার চায়না রিং জাল পুড়িয়ে ধ্বংস