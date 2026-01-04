Ajker Patrika

পদ্মার চরে দুই মাসের মাথায় আবারও দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক খুন

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
নিহত সোহেল রানা। ছবি: সংগৃহীত
নিহত সোহেল রানা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর বাঘা ও নাটোরের সীমান্তবর্তী পদ্মার চরে আবারও গুলিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাতে এনায়েতপুর গ্রামের সোহেল রানা (৩৫) নামের ওই যুবককে দুর্বৃত্তরা গুলি চালিয়ে হত্যা করে। নিহত সোহেল রানা পলাশী ফতেপুর করালি নওশারা গ্রামের কালু মন্ডলের ছেলে। এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী স্বাধীনা খাতুনও আহত হন এবং তাঁকে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

সোহেল রানার স্ত্রী স্বাধীনা খাতুন জানান, রাতে বাড়ির টিনের বেড়ায় আঘাত করে বাইরে থেকে বলা হচ্ছিল, তারা প্রশাসনের লোক। একপর্যায়ে তারা টিনের বেড়া ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। তিনি তাঁর স্বামীকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে লুকিয়ে রাখেন। তারপরও তারা কম্বলের ওপর দিয়ে উপর্যুপরি গুলি করে। তিনি শতচেষ্টা করেও স্বামীকে বাঁচাতে পারেননি। তিনি তাদের কাছে হাতজোড় করে বলেছেন, তার স্বামী আগে যা-ই করুক, এখন ভালো হয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা তাঁর কোনো কথাই শোনেনি। যারা হামলা চালিয়েছে, তাদের কাউকে তিনি চিনতেও পারেননি।

বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক হুমায়রা খাতুন জানান, রাত দেড়টার দিকে সোহেল রানাকে মৃত অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক রোববার সকালে জানান, ঘটনাস্থলটি বাঘা ও লালপুর থানার সীমান্তবর্তী এলাকায়। ঘটনাস্থল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঘটনার পরে নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা তাঁকে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসেন। সে কারণে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর কাজটি বাঘা থানা-পুলিশই করছে। কোন থানার মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা নির্ধারণের জন্য তাঁরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। তদন্ত করে যে থানার মধ্যে জায়গাটি পড়বে, সেই থানায় মামলা হবে।

এর আগে গত ২৭ অক্টোবর চরে ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে গুলিতে তিন কৃষক নিহত হন। বাঘা উপজেলার চর পলাশী ফতেপুরে এই ঘটনা ঘটেছিল।

তখন লাশ উদ্ধার করে বাঘা থানায় আনা হয়েছিল। পরে ঘটনাস্থল নির্ধারিত হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানায়। ওই ঘটনায় হাসিনুজ্জামান কাকনসহ বাহিনীর সদস্যদের নামে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানায় একটি মামলা হয়।

ওই ঘটনা পর পদ্মার চরে পুলিশ, র‌্যাব ও এপিবিএন সদস্যদের যৌথ অভিযান ‘অপারেশন ফার্স্ট লাইটে’ ৫৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা হয়েছে ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র।

অভিযান শেষে রাজশাহী রেঞ্জের উপমহাপুলিশ পরিদর্শকের (ডিআইজি) সম্মেলনকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিআইজি মোহাম্মদ শাহজাহান বলেছিলেন, পদ্মার চরে কাকন বাহিনীসহ মোট ১১টি বাহিনী সক্রিয় রয়েছে। এই অভিযানে তাদের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা চরের সক্রিয় সন্ত্রাসী ছিলেন।

বিষয়:

গুলিরাজশাহী জেলানাটোরবাঘাদুর্বৃত্তরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি: এলপিজির দামে নৈরাজ্য, অজুহাত আমদানি সংকট

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক: আমানত টানতে শুরুতেই আগ্রাসী মুনাফা দেওয়ার পরিকল্পনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

মাদুরোকে ধরতে কয়েক মাস ধরে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

সম্পর্কিত

মোবাইল ব্যবসায়ীদের লাঠিপেটা করে সড়ক থেকে সরিয়ে দিল পুলিশ

মোবাইল ব্যবসায়ীদের লাঠিপেটা করে সড়ক থেকে সরিয়ে দিল পুলিশ

পদ্মার চরে দুই মাসের মাথায় আবারও দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক খুন

পদ্মার চরে দুই মাসের মাথায় আবারও দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক খুন

যশোরে জুলাই যোদ্ধা ছুরিকাহত, এলাকায় আতঙ্ক

যশোরে জুলাই যোদ্ধা ছুরিকাহত, এলাকায় আতঙ্ক

দশমিনার শিক্ষক মাওলানা আবদুস ছত্তার আর নেই

দশমিনার শিক্ষক মাওলানা আবদুস ছত্তার আর নেই