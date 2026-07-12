Ajker Patrika
En
রাজশাহী

পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় এইচএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর দুর্গাপুরে এইচএসসি পরীক্ষা খারাপ হওয়ায় গলায় ফাঁস নিয়ে এক পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার পানানগর ইউনিয়নের গুনাজিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দিশা রানী মহন্ত গুনাজিপাড়া গ্রামের দ্বিজেন্দ্রনাথ মহন্তের মেয়ে। তিনি পুঠিয়া উপজেলার ধোকড়াকুল ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে শাড়ি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস নেন দিশা রানী। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্বজনেরা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

দিশার চাচা প্রশান্ত কুমার বলেন, ‘গত বছর আইসিটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ার পর থেকে দিশা রানী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। এ বছর আবারও পরীক্ষায় অংশ নেয় সে। কিন্তু পরীক্ষা ভালো হয়নি। হতাশায় আত্মহত্যা করেছে।’

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার ঘটনা বলে জানা গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগআত্মহত্যাপরীক্ষার্থীজেলার খবরচিকিৎসকদুর্গাপুর (রাজশাহী)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত