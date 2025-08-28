হাট ইজারার টাকা ফাঁকি, সাবেক পৌর মেয়রসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী ও রুস্তমপুর হাট-বাজারের ইজারার টাকা, ভ্যাট ও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে আটজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বৃহস্পতিবার দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মামলাটি করা হয়। এতে বাঘার আড়ানী পৌরসভার সাবেক মেয়র মুক্তার আলী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র কার্ত্তিক চন্দ্র হালদারসহ আটজনকে আসামি করা হয়।
অন্য আসামিরা হলেন রুস্তমপুর হাটের সাবেক ইজারাদার মামুন হোসেন, আবুল খায়ের সুমন ও একরামুল হক; আড়ানী হাটের সাবেক ইজারাদার ওবাইদুল ইসলাম, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. আসাদুজ্জামান, পৌরসভার সাবেক সহকারী প্রকৌশলী ও ভারপ্রাপ্ত সচিব শহিদুল ইসলাম।
দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মাহবুবুর রহমান বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন। তিনি জানান, মুক্তার আলী আড়ানী পৌরসভার মেয়র ও কার্ত্তিক চন্দ্র হালদার ভারপ্রাপ্ত মেয়র পদে দায়িত্বে থাকাকালে ২০১৬-১৭ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরে হাট-বাজার ইজারা দেন। নীতিমালা অনুযায়ী, ইজারাদারকে ইজারামূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ৫ শতাংশ আয়কর দিতে হয়।
সাত দিনের মধ্যে এই টাকা জমা দিয়ে ইজারার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হয়। কিন্তু ইজারাদারেরা দরপত্রের সঙ্গে শুধু প্রস্তাবিত ইজারামূল্যের ৩০ শতাংশ বিডি আকারে জমা দিয়েছেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁরা আর কোনো টাকা জমা দেননি। তা সত্ত্বেও পৌর কর্তৃপক্ষ নীতিমালার শর্ত ভঙ্গ করে ইজারার সম্পূর্ণ অর্থ আদায় না করে এবং ইজারার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর না করে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ইজারাদারদের আড়ানী ও রুস্তমপুর হাট-বাজার ইজারা দেন। তাঁরা ইজারামূল্যের ১ কোটি ২২ লাখ ৮০ হাজার ৮৬৫ টাকা, ভ্যাট বাবদ ১৫ লাখ ৭ হাজার ২২৬ টাকা এবং আয়কর বাবদ ১ লাখ ৫০ হাজার ১৭ টাকা জমা দেননি। পৌর কর্তৃপক্ষের মোট পাওনা ছিল ১ কোটি ৩৯ লাখ ৩৮ হাজার ১০৮ টাকা। এই টাকা তাঁরা সবাই মিলে আত্মসাৎ করেছেন।
দুদক জানিয়েছে, পৌর কর্তৃপক্ষ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ইজারাদারদের কাছ থেকে বিবিধ রসিদ মূলে ইজারার টাকা গ্রহণ করে পৌরসভার হিসাবে জমা দেননি। আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে এই টাকা লুটপাট করেছেন। দীর্ঘ অনুসন্ধানকালে এই দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া গেছে। তাই মামলা করা হয়েছে। মামলার বিষয়টি ইতিমধ্যে আদালতকে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে দুদক।
জানা গেছে, দুদকের মামলার আসামি পৌরসভার সাবেক মেয়র মুক্তার আলী আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার হন। তিনি গত ফেব্রুয়ারিতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি এখন কারাগারে। পৌরসভার গাড়ি না থাকলেও মেয়রের দায়িত্বে থাকাকালে মুক্তার আলী নিয়ম-বহির্ভূতভাবে পৌর তহবিল থেকে জ্বালানি তেল খরচ বাবদ ১৪ লাখ ৫২ হাজার টাকা গ্রহণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া পাঁচজন ভুয়া কর্মচারী নিয়োগ দেখিয়ে বেতন-ভাতা বাবদ তুলে নিয়েছেন ৪ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। এ দুই অভিযোগে গত মঙ্গলবার তাঁর বিরুদ্ধে আরও দুটি মামলা করেছে দুদক।
