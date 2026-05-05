রাজশাহী

রাজবাড়ীতে ৪৩ কেজিতে পেঁয়াজের মণ নির্ধারণের দাবিতে ধর্মঘট

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
পেঁয়াজ ৪৩ কেজিতে মণ নির্ধারণের দাবিতে দোকান খোলেননি ব্যবসায়ীরা। ছবিটি রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দির বহরপুর পেঁয়াজের আড়ত থেকে তোলা। আজকের পত্রিকা

৪০-এর পরিবর্তে ৪৩ কেজিতে মণ নির্ধারণের দাবিতে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে আড়তদার ও ব্যবসায়ীদের ধর্মঘটে পেঁয়াজের বাজার অচল হয়ে পড়েছে।

এতে বিপাকে পড়েছেন পেঁয়াজচাষিরা।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে উপজেলার বহরপুর, সোনাপুর ও জঙ্গল বাজারে পেঁয়াজের বেচাকেনা বন্ধ রাখা হয়। ফলে দূরদূরান্ত থেকে পেঁয়াজ নিয়ে আসা কৃষকদের অনেকেই বিক্রি করতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এর আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ৪০ কেজিতে মণ নির্ধারণ করে অতিরিক্ত ওজন (ধলতা) নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। তবে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের একটি অংশ ধর্মঘটে যান বলে জানা গেছে।

কৃষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আড়তদারেরা ৪০ কেজির বদলে ৪২-৪৩ কেজিতে এক মণ ধরে পণ্য কিনে আসছিলেন। এতে তাঁরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কৃষক বলেন, ‘আমরা কষ্ট করে উৎপাদন করি, কিন্তু বাজারে এসে ওজনে কম পাই। ৪০ কেজির জায়গায় বেশি কেজি ধরলে আমাদের লাভ থাকে না।’

আরেক কৃষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আজ বাজার বন্ধ থাকায় আমাদের পণ্য ফেরত নিতে হচ্ছে। এতে পরিবহন খরচসহ দ্বিগুণ ক্ষতি হচ্ছে। এই সিন্ডিকেট না ভাঙলে আমরা কখনো ন্যায্য দাম পাব না।’

জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) চৌধুরী মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, নির্ধারিত ৪০ কেজিতেই মণ ধরে কৃষিপণ্য ক্রয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ তা অমান্য করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

