Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি, টি-বাঁধে চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৫১
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি। ফুলে-ফেঁপে ওঠা পদ্মার পানি বিভাগীয় এই শহরের বিপৎসীমা থেকে মাত্র ৭৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অবস্থায় শহরের টি-বাঁধে সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে দোকানপাট।

টি-বাঁধটি পুলিশ লাইনস-সংলগ্ন নগরের শ্রীরামপুর এলাকায় অবস্থিত। প্রমত্তা পদ্মার স্রোত সরাসরি শহরের অন্যান্য এলাকায় যেন না আসে, সে জন্য ইংরেজি ‘টি’ বর্ণের মতো এই বাঁধ নির্মাণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। টি-বাঁধের এক পাশে স্রোত ধাক্কা দিয়ে পানি আবার গভীর পদ্মার দিকে চলে যায়। এর ফলে শহরের বড় একটি এলাকা রক্ষা পেয়ে থাকে।

এই এলাকায় রোজ তিন বেলা পদ্মার পানির উচ্চতা পরিমাপ করেন পাউবোর গেজ রিডার এনামুল হক।

তিনি জানান, সোমবার সকাল ৬টায় এই এলাকায় তিনি পানির উচ্চতা পেয়েছেন ১৭ দশমিক ৩২ মিটার। আর সন্ধ্যা ৬টায় পানির উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ দশমিক ৩৯ মিটার।

তিনি জানান, রাজশাহী শহরে পদ্মার পানির বিপৎসীমা ১৮ দশমিক ০৫ মিটার। সে অনুযায়ী বিপৎসীমার ৭৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এনামুল জানান, গত জুলাই থেকে পদ্মার পানি বাড়ছে। কয়েক দিন ধরে রোজ ১০, ১৫ ও ২০ সেন্টিমিটার পানি বাড়ছে।

এনামুল হক আরও জানান, প্রতিবছরই পানি বাড়লে টি-বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কায় সেখানে চলাচল বন্ধ করা হয়। এবারও বন্ধ করা হয়েছে। সকালে তিনি খেয়াল করেননি। সন্ধ্যায় পানির উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে দেখেন, টি-বাঁধের গেট বন্ধ করে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এরই মধ্যে টি-বাঁধে থাকা ছোট ছোট ভাসমান দোকানপাট সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। পানি কমলে আবার সবাই টি-বাঁধে যেতে পারবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাপদ্মা নদীরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরপানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আটক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

কানাডা-যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপের স্বেচ্ছাসেবী হতে পারেন আপনিও

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

মগবাজারে শিশু ধর্ষণের অভিযোগ, প্রতিবেশী গ্রেপ্তার

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

সম্পর্কিত

রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি, টি-বাঁধে চলাচল বন্ধ

রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি, টি-বাঁধে চলাচল বন্ধ

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা

র‍্যাব বিলুপ্তি নিয়ে চিন্তা করছি না, এটি সরকার দেখবে: ডিজি

র‍্যাব বিলুপ্তি নিয়ে চিন্তা করছি না, এটি সরকার দেখবে: ডিজি

এমসি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সামি, সম্পাদক জুনেদ

এমসি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সামি, সম্পাদক জুনেদ