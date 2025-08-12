রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি, টি-বাঁধে চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে বিপৎসীমা ছুঁই ছুঁই করছে পদ্মার পানি। ফুলে-ফেঁপে ওঠা পদ্মার পানি বিভাগীয় এই শহরের বিপৎসীমা থেকে মাত্র ৭৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অবস্থায় শহরের টি-বাঁধে সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে দোকানপাট।
টি-বাঁধটি পুলিশ লাইনস-সংলগ্ন নগরের শ্রীরামপুর এলাকায় অবস্থিত। প্রমত্তা পদ্মার স্রোত সরাসরি শহরের অন্যান্য এলাকায় যেন না আসে, সে জন্য ইংরেজি ‘টি’ বর্ণের মতো এই বাঁধ নির্মাণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। টি-বাঁধের এক পাশে স্রোত ধাক্কা দিয়ে পানি আবার গভীর পদ্মার দিকে চলে যায়। এর ফলে শহরের বড় একটি এলাকা রক্ষা পেয়ে থাকে।
এই এলাকায় রোজ তিন বেলা পদ্মার পানির উচ্চতা পরিমাপ করেন পাউবোর গেজ রিডার এনামুল হক।
তিনি জানান, সোমবার সকাল ৬টায় এই এলাকায় তিনি পানির উচ্চতা পেয়েছেন ১৭ দশমিক ৩২ মিটার। আর সন্ধ্যা ৬টায় পানির উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় ১৭ দশমিক ৩৯ মিটার।
তিনি জানান, রাজশাহী শহরে পদ্মার পানির বিপৎসীমা ১৮ দশমিক ০৫ মিটার। সে অনুযায়ী বিপৎসীমার ৭৩ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
এনামুল জানান, গত জুলাই থেকে পদ্মার পানি বাড়ছে। কয়েক দিন ধরে রোজ ১০, ১৫ ও ২০ সেন্টিমিটার পানি বাড়ছে।
এনামুল হক আরও জানান, প্রতিবছরই পানি বাড়লে টি-বাঁধের ক্ষতির আশঙ্কায় সেখানে চলাচল বন্ধ করা হয়। এবারও বন্ধ করা হয়েছে। সকালে তিনি খেয়াল করেননি। সন্ধ্যায় পানির উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে দেখেন, টি-বাঁধের গেট বন্ধ করে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
এরই মধ্যে টি-বাঁধে থাকা ছোট ছোট ভাসমান দোকানপাট সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। পানি কমলে আবার সবাই টি-বাঁধে যেতে পারবে।
