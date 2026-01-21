চট্টগ্রাম রুটে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়াল নভোএয়ার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
যাত্রীদের চাহিদা বৃদ্ধি ও ভ্রমণের সুবিধা নিশ্চিতের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম রুটে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি বিমান সংস্থা নভোএয়ার। ২৬ জানুয়ারি থেকে এই রুটে আরও একটি করে ফ্লাইট পরিচালনা করবে তারা।
আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে বিমান সংস্থাটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে নভোএয়ার প্রতিদিন চট্টগ্রাম রুটে একটি করে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। ফ্লাইটটি ঢাকা থেকে বেলা ১টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশে এবং চট্টগ্রাম থেকে বেলা ২টা ৪০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে উড্ডয়ন করে। নতুন ফ্লাইটটি প্রতি সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে চট্টগ্রামের উদ্দেশে এবং চট্টগ্রাম থেকে বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।
চট্টগ্রাম রুটে ফ্লাইট বাড়ানোর কারণ সম্পর্কে নভোএয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মফিজুর রহমান বলেন, চট্টগ্রাম দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও পর্যটন কেন্দ্র। যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ভ্রমণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই রুটে ফ্লাইট সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নভোএয়ার বর্তমানে চট্টগ্রামের পাশাপাশি কক্সবাজার, সিলেট ও সৈয়দপুর রুটে প্রতিদিন ফ্লাইট পরিচালনা করছে।
