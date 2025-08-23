রাকসুর নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক নজরুল ইসলাম

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব তাঁকে এই পদে নিয়োগ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি শূন্য হওয়া কমিশনার পদে লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক পারভেজ আজহারুল হককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে আজ শনিবার বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে অধ্যাপক আমজাদ হোসেন উপাচার্যের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।
২০ আগস্ট তিনি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সদস্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।
