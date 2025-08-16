Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাকসু নির্বাচনে সাবেক সমন্বয়কের প্রার্থিতা ঘোষণা

রাবি সংবাদদাতা
রাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা নিয়ে সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজার সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা নিয়ে সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজার সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সিনেট সদস্য পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজা। আজ শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফাহিম রেজা বলেন, ‘আমি আসন্ন রাকসু নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সিনেট সদস্য পদে প্রার্থিতা ঘোষণা করছি।’

এ সময় তিনি কয়েকটি অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো—শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কার্যকর ভূমিকা রাখা, আবাসন সংকট নিরসনে ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষায় সুযোগ বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি করা, লাইব্রেরি, ল্যাব ও অন্যান্য শিক্ষাসুবিধা আধুনিকায়নে কাজ করা, সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি নিরাপদ, বৈষম্যহীন এবং গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলোকে এক ছাতার নিচে আধিপত্যবাদী রাজনীতিবিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা।

পরবর্তীকালে কোনো প্যানেলে যাবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ফাহিম রেজা বলেন, ‘এখন আমি স্বতন্ত্র হিসেবে নিজের নির্বাচনী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে চাই। পরবর্তীকালে কারও সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যে যেতে পারলে, তা পরে দেখা যাবে।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগরাজশাহীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

যুবককে আটক করা নিয়ে বিজিবি ও এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি দাবি

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির দুই হেভিওয়েট নেতার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

একনেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন

একনেকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে গণ-অনশন

বন্য হাতির আক্রমণ: ঢাকায় পাঠানো হলো গুরুতর জখম ২ চিকিৎসক ও বন কর্মকর্তাকে

বন্য হাতির আক্রমণ: ঢাকায় পাঠানো হলো গুরুতর জখম ২ চিকিৎসক ও বন কর্মকর্তাকে

নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার ঘিরে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৩০

নড়াইলে আধিপত্য বিস্তার ঘিরে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৩০

বসুন্ধরা আবাসিকে নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংক থেকে ৩ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

বসুন্ধরা আবাসিকে নির্মাণাধীন ভবনের পানির ট্যাংক থেকে ৩ শ্রমিকের লাশ উদ্ধার