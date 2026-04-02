খরচ তুলতে না পারায় বন্ধ রাবির ই-কার সেবা

যাত্রী-সংকটে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ই-কার সেবা বন্ধ হয়ে গেছে। চালকদের দাবি, দৈনিক নির্ধারিত অর্থ পরিশোধের পর আয় না থাকায় এই সেবা টিকিয়ে রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজ করতে বিদ্যুৎ-চালিত গাড়ির (ই-কার) সেবা চালু করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুয়া)। গত বছরের ২৬ অক্টোবর পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচটি গাড়ি দিয়ে সেবা শুরু হয়। তবে চালুর কয়েক দিনের মধ্যেই যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুটি গাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়ে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোম্পানিকে প্রতিদিন ১ হাজার ৫০০ টাকা জমা দিয়ে গাড়ি চালাতেন চালকেরা। সারা দিন যাত্রী পরিবহন করে যে ভাড়া পেতেন, সেটিই ছিল তাঁদের একমাত্র আয়। শুরুতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকলেও ধীরে ধীরে যাত্রী কমে যায়। এতে দৈনিক খরচ তুলতেই হিমশিম খেতে হয় চালকদের।
এ ছাড়া ভাড়া নির্ধারণ নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নজরে আসে। পরে নির্দিষ্ট কিছু স্টপেজের ভাড়া নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। চালকেরা ভাড়া বৃদ্ধি বা স্টপেজভিত্তিক ভাড়া নিশ্চিতের দাবি জানালেও কোনো সমাধান না হওয়ায় তাঁদের মধ্যে অনাগ্রহ বাড়তে থাকে।
জানতে চাইলে ই-কার সেবার ম্যানেজার এনায়েত কবির লিখন বলেন, ‘আমরা একাধিকবার রুয়ার সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু কোনো কার্যকর সমাধান পাওয়া যায়নি। কোম্পানিও পর্যাপ্ত মুনাফা না পাওয়ায় ক্যাম্পাসে সেবা চালিয়ে যেতে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত সেবাটি বন্ধ হয়ে যায়।’
এনায়েত কবির লিখন আরও বলেন, রমজানের ছুটির মধ্যে কোম্পানির প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসে এসে ই-কার সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরই মধ্যে তিনটি গাড়ি ক্যাম্পাস থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে গাড়িগুলো বিক্রির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ই-কারগুলোর টেকনিক্যাল সমস্যাও একটি বড় কারণ। ক্যাম্পাসের সব রাস্তায় চলাচলের কারণে গাড়িগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় টেকনিশিয়ান রাজশাহীতে না থাকায় সমস্যা সমাধানে বিলম্ব হচ্ছে।
অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আরও বলেন, ৪ এপ্রিলের মধ্যে নতুন করে গাড়ি কেনার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য পুনরায় পরিবহনসেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।
মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঁচ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ১৩ জন রোগী আইসোলেশন কর্নারে ভর্তি রয়েছেন।১৫ মিনিট আগে
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।১৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৪১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৪৪ মিনিট আগে