জুডিশিয়াল সার্ভিসে প্রবেশে ৫ বছর ওকালতি বাধ্যতামূলক চায় রাজশাহী বার

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে (সিভিল জজ) নিয়োগের ক্ষেত্রে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রির পাশাপাশি কমপক্ষে পাঁচ বছর ওকালতির বাস্তব অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছে রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন।
বুধবার (১০ জুন) এ বিষয়ে বারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে অনুরোধপত্র পাঠানো হয়েছে।
ডাকযোগে পাঠানো এই অনুরোধপত্রে স্বাক্ষর করেন রাজশাহী বারের সভাপতি মো. আবুল কাসেম ও সাধারণ সম্পাদক পারভেজ তৌফিক জাহেদী।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি এবং কমপক্ষে পাঁচ বছরের ওকালতির অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করা বাস্তবভিত্তিক কারণে প্রয়োজন।’
আবেদনে বলা হয়, ‘২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথক হওয়ার সময়েও দুই বছরের আইন পেশার অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক ছিল। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোয়ও অধস্তন জুডিশিয়ারিতে প্রবেশের জন্য আইন পেশার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম দশ বছরের ওকালতির বাস্তব অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রয়োজনে অধস্তন জুডিশিয়ারি প্রবেশ ও অবসর বিষয়ে বয়সসীমা পরিবর্তন করা যেতে পারে।’
তারা আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি এবং কমপক্ষে পাঁচ বছরের ওকালতির অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক ছাড়াও প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল জজ নিয়োগের আবেদন জানান।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পারভেজ তৌফিক জাহেদী বলেন, ‘ওনারা পরীক্ষা দিচ্ছেন, পরীক্ষা দেওয়ার পরে বলতে গেলে তিনমাস প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরেই ওনারা বিচারক হয়ে বসে যাচ্ছেন। এতে হচ্ছে কী, স্বাভাবিকভাবেই একটা অভিজ্ঞতার বিষয় আসছে। এই অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে বিচারব্যবস্থায় অনেক সময় প্রবলেম তৈরি হচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘এটা ২০০৭ সালেও ছিল। বিচারক হতে গেলে প্রথম অবস্থায় দুই বছরের ওকালতি বাধ্যতামূলক। পরে এটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও পাঁচ বছর আছে। সব ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। এটা না হলে নতুন বিচারকেরা অনেক সময়, নতুন যেহেতু তারা; অভিজ্ঞতা-প্রশিক্ষণের বিষয় থাকে। তিনমাসের ট্রেনিংয়ে এটা হয় না। ফলে বিচারপ্রার্থী মানুষ হয়রানির শিকার হন, ক্ষতিগ্রস্ত হন।’
বিজ্ঞ এই আইনজীবী বলেন, ‘যে কোনো পেশাতে অভিজ্ঞতা একটা বিষয়। নতুন একজন সাংবাদিক যখন নিয়োগ হবে, সে তো অনেক কিছু বুঝবে না। কাজ করে করে তাকে শিখতে হবে। বিচার তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনোভাবে তার অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণেও মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেটা যাতে না হয়।’
হয়রানির অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে জাহেদী বলেন, ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যাচ্ছে, একটা মামলায় আসামিপক্ষ জামিন চেয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে ধারা আপসযোগ্য; বাদীপক্ষ বলেছে যে জামিনে আপত্তি নেই, তাদের আপস হয়ে গেছে। ধারা অনুযায়ী সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বিচারক হলে সঙ্গে সঙ্গে জামিনও দেবেন, মামলাও উইথড্রো হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অভিজ্ঞতার অভাবে সেই বিচারক জামিনটা দিলেন না। এইরকম অনেকগুলো সমস্যা তৈরি হয়। বিচারক ইচ্ছা করে এটা করেন আমি কিন্তু তা বলছি না, এটা অভিজ্ঞতার অভাবে হয়।
জাহেদী আশা প্রকাশ করেন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন তাদের দাবি বাস্তবায়ন করবে। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, আমরা আশা করছি এটা হবে। অবশ্যই হবে, কেন হবে না? আমরা যারা আইনে আছি, বাংলাদেশে ৬৪ জেলার বারে যারা অ্যাডভোকেট আছেন; বার সমিতিতে যারা দায়িত্বে আছেন-কথা বলে দেখবেন তাদের সবার একই কথা।
যখন হাইকোর্ট বিভাগে একজন বিচারপতি নিয়োগ হয়, তখন ওখানে ১০ বছর অভিজ্ঞতা লাগে অথবা জেলা জজ পর্যায়ে তাকে ১০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা লাগে। এগুলো প্রয়োজন। এগুলো তো এমনিই করা হয় না।’ -যোগ করেন আইনজীবী পারভেজ তৌফিক জাহেদী।
পাবনায় ছেলে রোহানের সামনে বাবা হোসেন আলী ওরফে হোসেন ঠাকুরকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এ মামলায় সন্দেহভাজন তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে এজাহারভুক্ত প্রধান দুই আসামি এখনও গ্রেপ্তার হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।২ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক এলাকায় সাহেরা খাতুন (১৮) নামের এক নারী পোশাকশ্রমিক মারা গেছেন। বুধবার (১০ জুন) সকালে উপজেলার মৌচাক ঢুলিগড়া টাওয়ার মার্কেট এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত সাহেরা খাতুন টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার গোবিন্দা এলাকার জলিল মিয়ার মেয়ে।৮ মিনিট আগে
একটি শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা শুধু সিটি করপোরেশনের একক দায়িত্ব নয়; এর জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। শহরের প্রতিটি বাড়ি, দোকান ও প্রতিষ্ঠানের আঙিনা পরিচ্ছন্ন থাকলে পুরো নগরই বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।১০ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১০ জুন) বিকেলের দিকে নগরীর আমজাদের মোড় এলাকার ‘আয়েশা টাওয়ার’ নামে একটি ছাত্রাবাস থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম মাহফুজুর রহমান।১৪ মিনিট আগে