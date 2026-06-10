বেইলি সেতু ভেঙে ট্রাক খালে, যোগাযোগ বন্ধ

পিরোজপুর-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা আঞ্চলিক সড়কের দেবীপুর এলাকায় আলুবোঝাই ট্রাক পার হওয়ার সময় একটি বেইলি সেতু ভেঙে খালে পড়ে গেছে। এতে মঠবাড়িয়া উপজেলা ও পাশের জেলা বরগুনার সঙ্গে এই পথে পিরোজপুরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
আজ বুধবার ভোরের দিকে মঠবাড়িয়ার দেবীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে সড়কের দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
স্থানীয়রা জানান, ভোরের দিকে ট্রাকটি সেতুর ওপর উঠতেই সেটি ভেঙে নিচে খালে পড়ে যায়। পরে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই পাশে যানবাহনের চাপ আরও বেড়ে যায়। সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মেরামতের চেষ্টা শুরু করেন।
আলু কিনে আনা ব্যবসায়ী জাকির হোসেন বলেন, ‘ভোরে আলুবোঝাই ট্রাক নিয়ে ব্রিজে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ভেঙে পড়ে যায়। আমরা তিনজন ট্রাকে ছিলাম। কোনোভাবে বের হয়ে প্রাণে রক্ষা পাই। চালকের সহকারী সামান্য আহত হয়েছেন। দীর্ঘদিনের পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু হওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রাক ও মালপত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।’
এ বিষয়ে পিরোজপুর সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাসেল বলেন, ‘ভোরে অতিরিক্ত বোঝাই একটি ট্রাক ওঠার কারণে বেইলি সেতুটি ভেঙে পড়ে। দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রিজটি মেরামতের চেষ্টা চলছে। তবে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।’
খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলায় পৃথক দুটি অভিযানে মাদক সেবন ও মাতলামির অভিযোগে ৯ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে উত্তর গর্জনতলী ও মাস্টার পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। পরে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।৬ মিনিট আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া পশ্চিমপাড়ায় বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার সময় বজ্রপাতে আলিরাজ ওরফে আলী হোসেন (১৭) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলের এ ঘটনায় স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।৩৭ মিনিট আগে
ভাষাসৈনিক, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি এবং বগুড়া জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও চেয়ারম্যান ডা. মকবুল হোসেন বুধবার দুপুরে ১০২ বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর নাতি রেজাউল করিম রয়েল মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।৩৮ মিনিট আগে
জামালপুরের বকশীগঞ্জে রামরামপুর সীমান্তে এক বৃদ্ধকে বাংলাদেশে পুশ ইনের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। আজ বুধবার ভোরে ঘটনাস্থলে দুই বাহিনীর সদস্যদের কথা-কাটাকাটি ও গুলির হুমকির অভিযোগ ওঠে। পরে পতাকা বৈঠক হলেও সমঝোতা হয়নি বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে