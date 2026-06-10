Ajker Patrika
পিরোজপুর

বেইলি সেতু ভেঙে ট্রাক খালে, যোগাযোগ বন্ধ

পিরোজপুর প্রতিনিধি
বেইলি সেতু ভেঙে ট্রাক খালে, যোগাযোগ বন্ধ

পিরোজপুর-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা আঞ্চলিক সড়কের দেবীপুর এলাকায় আলুবোঝাই ট্রাক পার হওয়ার সময় একটি বেইলি সেতু ভেঙে খালে পড়ে গেছে। এতে মঠবাড়িয়া উপজেলা ও পাশের জেলা বরগুনার সঙ্গে এই পথে পিরোজপুরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার ভোরের দিকে মঠবাড়িয়ার দেবীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে সড়কের দুই প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা জানান, ভোরের দিকে ট্রাকটি সেতুর ওপর উঠতেই সেটি ভেঙে নিচে খালে পড়ে যায়। পরে সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই পাশে যানবাহনের চাপ আরও বেড়ে যায়। সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মেরামতের চেষ্টা শুরু করেন।

আলু কিনে আনা ব্যবসায়ী জাকির হোসেন বলেন, ‘ভোরে আলুবোঝাই ট্রাক নিয়ে ব্রিজে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ভেঙে পড়ে যায়। আমরা তিনজন ট্রাকে ছিলাম। কোনোভাবে বের হয়ে প্রাণে রক্ষা পাই। চালকের সহকারী সামান্য আহত হয়েছেন। দীর্ঘদিনের পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু হওয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রাক ও মালপত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।’

এ বিষয়ে পিরোজপুর সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাসেল বলেন, ‘ভোরে অতিরিক্ত বোঝাই একটি ট্রাক ওঠার কারণে বেইলি সেতুটি ভেঙে পড়ে। দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্রিজটি মেরামতের চেষ্টা চলছে। তবে যান চলাচল স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে।’

বিষয়:

পিরোজপুরবরগুনামঠবাড়িয়াসেতুসড়কজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত