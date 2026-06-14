রাবি ছাত্রলীগ নেতা সোলায়মান আটক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ছাত্রলীগের এক নেতাকে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার (১৪ জুন) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান ভবনের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ল্যাব থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
আটক ওই শিক্ষার্থীর নাম সোলায়মান আলী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি মাদার বখশ হল শাখা ছাত্রলীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।
প্রক্টর দপ্তর ও শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, জুলাই আন্দোলনের সময় ছাত্রলীগ নেতা গালিবসহ মাদার বখশ হলের কিছু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের সঙ্গে সোলায়মান জড়িত ছিলেন। এ ছাড়া অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে সারা রাত নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে সম্প্রতি ছাত্রলীগের পোস্টারিংয়ের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগও পাওয়া গেছে তাঁর বিরুদ্ধে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ‘সোলায়মানকে জুলাইয়ের সময় শিক্ষার্থীদের নির্যাতন ও সাম্প্রতিক ছাত্রলীগের পোস্টারিংয়ের ঘটনার অভিযোগে আটক করা হয়। পরে আমরা তাকে মতিহার থানায় হস্তান্তর করি। তারা এ ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে।’
এ বিষয়ে জানতে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল কালাম আজাদের মোবাইলে কল দিলে রিসিভ করেননি।
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