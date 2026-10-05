Ajker Patrika
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রাজশাহী

রাজশাহীতে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর চারঘাটে এক প্রতিবন্ধী তরুণীকে (২৩) ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ৬০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ওঠে এই অভিযোগ। উপজেলার রায়পুর খাঁপাড়া এলাকায় গত শনিবার এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তরুণীর মা বাদী হয়ে চারঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযুক্ত মকসেদ আলী রায়পুর খাঁপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ভুক্তভোগী তরুণীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওই তরুণী। এ সময় মকসেদ আলী তাঁকে জোর করে পাশের হলুদের জমিতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। পরে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করে হলুদের জমি থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তরুণীকে চারঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুন নূর বলেন, এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওই তরুণীর শারীরিক পরীক্ষা করা হবে। তদন্ত শেষে এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিষয়:

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