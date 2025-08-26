সেনাবাহিনীর পিকআপে ট্রাকের ধাক্কা, ৮ সেনাসদস্য আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে সেনাবাহিনীর একটি পিকআপকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে একটি ট্রাক। এতে দুটি গাড়িই খাদে পড়ে গেছে। এ দুর্ঘটনায় আট সেনাসদস্য ও ট্রাকের একজন হেলপার আহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, বাকশিমইল গ্রামেই সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। রাতে টহল শেষ করে সেনাবাহিনীর দুটি পিকআপ ক্যাম্পে ঢুকছিল। এ সময় একটি পিকআপকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ট্রাক। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ট্রাক এবং সেনাবাহিনীর পিকআপটি মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।
ওসি জানান, দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা আট সেনাসদস্য ও ট্রাকের হেলপার আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুই সেনাসদস্যের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আহত সবাইকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
রাজশাহীতে সেনাবাহিনীর একটি পিকআপকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে একটি ট্রাক। এতে দুটি গাড়িই খাদে পড়ে গেছে। এ দুর্ঘটনায় আট সেনাসদস্য ও ট্রাকের একজন হেলপার আহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, বাকশিমইল গ্রামেই সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। রাতে টহল শেষ করে সেনাবাহিনীর দুটি পিকআপ ক্যাম্পে ঢুকছিল। এ সময় একটি পিকআপকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ট্রাক। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ট্রাক এবং সেনাবাহিনীর পিকআপটি মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।
ওসি জানান, দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা আট সেনাসদস্য ও ট্রাকের হেলপার আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুই সেনাসদস্যের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আহত সবাইকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকার সোমবার রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়।৭ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চরজব্বার ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি সড়কের পাশে বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নারী জাইমা খাতুনকে (৩৫) হত্যার ঘটনায় তাঁর ভাই আসানুল খাঁ অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার দুইজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ইউনিয়ন জামায়াতের এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের ভোলাইয়াঘোনা তিন রাস্তার মোড় গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে