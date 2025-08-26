Ajker Patrika
সেনাবাহিনীর পিকআপে ট্রাকের ধাক্কা, ৮ সেনাসদস্য আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
খাদে পড়ে যাওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে সেনাবাহিনীর একটি পিকআপকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে একটি ট্রাক। এতে দুটি গাড়িই খাদে পড়ে গেছে। এ দুর্ঘটনায় আট সেনাসদস্য ও ট্রাকের একজন হেলপার আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার ভোর পৌনে ৫টার দিকে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার বাকশিমইল গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বাকশিমইল গ্রামেই সেনাবাহিনীর ক্যাম্প। রাতে টহল শেষ করে সেনাবাহিনীর দুটি পিকআপ ক্যাম্পে ঢুকছিল। এ সময় একটি পিকআপকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ট্রাক। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ট্রাক এবং সেনাবাহিনীর পিকআপটি মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়।

ওসি জানান, দুর্ঘটনায় পিকআপে থাকা আট সেনাসদস্য ও ট্রাকের হেলপার আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুই সেনাসদস্যের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আহত সবাইকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

