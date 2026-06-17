Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীর পুঠিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত, আহত ২

 রাজশাহী প্রতিনিধি
রাজশাহীর পুঠিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত, আহত ২
পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর বাজারে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর বাজারে ট্রাক ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয়েছেন আরও দুজন। আহতদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত দুজন হলেন পুঠিয়ার নকুলবাড়িয়া ধোপাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হাসেন প্রামাণিক (৭০) ও তার ছোট ভাই আব্দুল খালেক প্রামাণিক (৬৫)। আহত দুজন হলেন মো. লালন ও মো. লাল্টু।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় থাকা চার যাত্রী নকুলবাড়িয়া এলাকার একটি মসজিদের জন্য মাইক কেনার উদ্দেশ্যে রাজশাহীর দিকে যাচ্ছিলেন। একই সময় ক্যারেট বহনকারী একটি ট্রাক নাটোরের দিকে যাচ্ছিল। বানেশ্বর বাজারে ট্রাক ও অটোরিকশার মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই আব্দুল খালেক প্রামাণিকের মৃত্যু হয়। আহত তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক হাসেন প্রামাণিককেও মৃত ঘোষণা করেন।

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পবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুর রহমান জানান, নিহত খালেক প্রামাণিকের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তার ভাই হাসেন প্রামাণিকের মরদেহও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

পবা হাইওয়ে থানার এই কর্মকর্তা আরও জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক পালিয়েছেন। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

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