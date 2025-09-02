Ajker Patrika
রাবি সাংস্কৃতিক জোটের ২ দাবি

রাবি সংবাদদাতা
রাবি সাংস্কৃতিক জোটের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাবি সাংস্কৃতিক জোটের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর জন্য মহড়াকক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ টিএসসিসি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন জোটের নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের সভাপতি নাছিম আহমেদ। তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করছে। কিন্তু আসন্ন রাকসু নির্বাচনের কারণে রাকসু ভবনে থাকা আমাদের কার্যালয় ছেড়ে দিতে হচ্ছে। বিষয়টি প্রশাসনকে একাধিকবার জানালেও আশ্বাস ছাড়া কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।’

নাছিম আহমেদ বলেন, ‘আগামীকাল উপাচার্য বরাবর আবারও স্মারকলিপি দেব। পাঁচ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জোটের সাধারণ সম্পাদক মিজান শেখসহ রাবি থিয়েটার (বিথিরা), রাবি ড্রামা অ্যাসোসিয়েশন, তীর্থক, সমকাল নাট্যচক্র, অ্যাসোসিয়েশন ফর কালচার অ্যান্ড এডুকেশন, স্বননের নেতারা।

রাবিরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
