রাজশাহীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় এনসিপির মানববন্ধন

রাজশাহীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র জিরো পয়েন্টে আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।
কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এনসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার আহ্বায়ক মোবাশ্বের আলী।
এ সময় মোবাশ্বের আলী বলেন, ‘রাজশাহী থেকে নেসকোসহ আঞ্চলিক অফিসগুলো বগুড়ায় স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এটি রাজশাহীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। এ বৈষম্য রাজশাহীর জনগণ মানবে না। সরকার যদি এগুলো থেকে বিরত না থাকে এবং জনগণের মনোভাব বুঝতে ব্যর্থ হয়, তাহলে রাজশাহীর স্বার্থ রক্ষায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’
মানববন্ধন চলাকালে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন—রাজশাহী মহানগর এনসিপির সদস্যসচিব আতিকুর রহমান, জাতীয় যুবশক্তির সহসাংগঠনিক সম্পাদক হযরত আনাস, নারী শক্তির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক উড়সী মাহফিলা ফাতিহা, জেলা ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক মোতালেব হোসেন প্রমুখ।
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