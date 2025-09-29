Ajker Patrika
অবশেষে উত্তরের ৩ জেলা থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
তিন দিন পর রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয়েছে। মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ঢাকায় বৈঠকের পর আজ সোমবার বেলা ৩টা থেকে বাস চলাচল শুরু হয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার রাতে মালিকপক্ষ বাস বন্ধ করে দেয়।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ঢাকা থেকে রাজশাহী বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ রুটে চালক ১ হাজার ৭৫০ টাকা, সুপারভাইজার ৭৫০ টাকা ও হেলপার ৬৫০ টাকা পাবেন। ঢাকা-কানসাট বা ঢাকা-রহনপুর রুটে চালক পাবেন ১ হাজার ৯৫০ টাকা, সুপারভাইজার ৮০০ টাকা ও হেলপার ৭০০ টাকা। আগে খোরাকি ভাতা ছিল ২১০ টাকা। সেটি বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। যাত্রাপথে শ্রমিকেরা বিনা টিকিটের যাত্রী তুলতে পারবেন না।

এর আগে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি পালন করেছিলেন শ্রমিকেরা। সে সময় মালিকদের আশ্বাসে কাজে ফেরেন তাঁরা। কিন্তু দাবি পূরণ না হওয়ায় ২২ সেপ্টেম্বর আবারও কর্মবিরতির ডাক দেন। পরে দাবি মেনে নেওয়া হলেও মালিকপক্ষ অভিযোগ তোলে, অযৌক্তিক কিছু দাবি আনছেন শ্রমিকেরা। এই অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে মালিকপক্ষ হঠাৎ দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দেয়।

উত্তরবঙ্গ বাস মালিক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম হেলাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে তাঁদের নিয়ে ঢাকার গাবতলীতে বৈঠক হয়েছে। দুই পক্ষের সমঝোতার পর আপাতত বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

