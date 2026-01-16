Ajker Patrika

রাবিতে ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

রাবি প্রতিনিধি 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের বিজ্ঞান শাখাভুক্ত ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি শিফটে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রথম শিফটে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার ৯০ শতাংশ। ‎

‎আজ শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব এ তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব বলেন, আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ‘সি’ ইউনিটের সকালের শিফটের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সি ইউনিটে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ হাজার ৪২১ জনের মধ্যে উপস্থিতির হার প্রায় ৯০ শতাংশ।

উপাচার্য বলেন, রাজশাহী ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোতে নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো ধরনের সমস্যা দেখা যায়নি এবং সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তর, রোভার স্কাউট, রেঞ্জারস ও বিএনসিসি সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি প্রক্টর অফিস ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবাই দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছেন।

প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান বলেন, ক্যাম্পাসে ২০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন রয়েছে। এর মধ্যে ট্রাফিক পুলিশ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত আছে এবং বিভিন্ন একাডেমিক ভবনে পুলিশ সদস্যরা পাহারার দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বলেন, এ ছাড়া প্রায় ৩০০ বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও কমিউনিটি পুলিশের শিক্ষার্থীরা মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করছেন। একই সঙ্গে প্রতিটি গেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম মোবাইল ডিউটিতে নিয়োজিত রয়েছে, যাতে কোনো ধরনের অনিয়ম বা অসংগতি দেখা দিলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ৫০ জন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য এনএসআই, ডিজিএফআইসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা কাজ করছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব কিংবা প্রক্সি পরীক্ষার মতো কোনো ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সত্যতা যাচাই করা হবে।

এদিকে প্রথম শিফটের পরীক্ষা বেলা ১১টায় শুরু হয়ে ১২টায় শেষ হয়। এই ইউনিটের দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা বেলা ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত চলবে। ‎‎এ বছরে সি ইউনিটে আবেদন পড়েছে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৫টি। তার মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের আবেদন করেছেন ১ লাখ ২০ হাজার ৮৩৮ জন এবং অবিজ্ঞান (বিভাগ পরিবর্তন) বিভাগে ৫ হাজার ৩৮৭ জন শিক্ষার্থী।

