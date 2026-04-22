Ajker Patrika
রাজশাহী

বাঘায় ট্রেনের ধাক্কায় মানসিক ভারসাম্যহীন নারী নিহত

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি    
বাঘায় ট্রেনের ধাক্কায় মানসিক ভারসাম্যহীন নারী নিহত
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর বাঘায় বাংলাবান্দা ট্রেনের ধাক্কায় আকলিমা বেগম (৪৫) নামের মানসিক ভারসাম্যহীন একজন মারা গেছেন। আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আড়ানী বড়াল নদীর ব্রিজের পূর্ব দিকে জোতরঘু গ্রামের মরহুম মোমিন উদ্দিনের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। আকলিমা বেগম উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের পীরগাছা গ্রামের শহিদুল ইসলামের স্ত্রী।

এ বিষয়ে নিহত আকলিমা বেগমের বড় ভাই আড়ানী কুশাবাড়িয়া গ্রামের হাসেম আলী ফকির বলেন, ‘আমার ছোট বোন আকলিমা বেগম দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনভাবে চলাফেরা করছিল। আজ বিকেলে আমার বাড়িতে আসছিল। পথ ভুল করে রেললাইনের ওপরে উঠে যায়। এ সময় চিলাহাটি থেকে রাজশাহীগামী আন্তনগর বাংলাবান্দা ট্রেন আসছিল। ট্রেনটি আড়ানী বড়াল নদীর ব্রিজের পূর্ব দিকে জোতরঘু গ্রামের মরহুম মোমিন উদ্দিনের বাড়ির সামনে পৌঁছালে তখন রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে আকলিমার। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় সে।’

ঈশ্বরদী রেলওয়ে থানার এসআই কিশোর কুমার বলেন, এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

