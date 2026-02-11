নির্বাচনী ডিউটি দেওয়ার কথা বলে ২৪ নারীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

পটুয়াখালীর দশমিনায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী আনসার হিসেবে কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে ২৪ নারীর কাছ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুই যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় তানিয়া বেগম নামের এক ভুক্তভোগী বাদী হয়ে আজ বুধবার বিকেলে দশমিনা থানায় অভিযোগ দেন।
অভিযুক্ত যুবকেরা হলেন উপজেলার আলীপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের রেজাউল শরীফ এবং দশমিনা ইউনিয়নের আরোজবেগী ওয়ার্ডের রিয়াদ।
স্থানীয় ও থানা সূত্রে জানা গেছে, রেজাউল শরীফ তাঁর এলাকার ২৫ নারীকে আনসার হিসেবে নির্বাচনী ডিউটির কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে ৫ হাজার করে টাকা নেন। একজনের নাম ডিউটিতে টিকলেও অন্য ২৪ জনের নাম টেকেনি। নাম না থাকায় গতকাল মঙ্গলবার রেজাউল শরীফের কাছে টাকা ফেরত চান তাঁরা। কিন্তু রেজাউল টাকা না দিয়ে তাঁদের গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দেন।
ভুক্তভোগী তানিয়া, রিনা ও শিরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের এলাকার লোক রেজাউল আমাদের জানান, নির্বাচনী ডিউটি দেওয়ার জন্য নারী আনসার নিয়োগ দেওয়া হবে। ডিউটি দিতে চাইলে ৫ হাজার করে টাকা দিতে হবে।’
টাকা দিলে তাঁদের নাম দিয়ে দেবেন তিনি। কাজের ডিউটি পেতে রেজাউলকে ২৫ জন ৫ হাজার করে টাকা দেন। গতকাল তাঁরা জানতে পারেন, ২৪ জনের নাম ডিউটি দেওয়ার জন্য টেকেনি। রেজাউলের কাছে জানতে চাইলে রাতে টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। রাতে টাকা চাইলে গালিগালাজ করে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়।
জানতে চাইলে রেজাউল শরীফ বলেন, ‘দুজনের টাকা ফেরত দিয়েছি। অন্যদের টাকা দিয়া দিব।’
অন্যদিকে রিয়াদ বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।’
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নেই। নির্বাচনে ডিউটিসংক্রান্ত বিষয়ে অবৈধ টাকার লেনদেনের অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।’
লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে বিএনপি প্রার্থীর গাড়ি থেকে ১৫ লাখ টাকাসহ কৃষক দলের এক নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আজ বুধবার রাত ৮টার দিকে শহরের ঝুমুর চত্বর এলাকায় যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট থেকে তাঁকে আটক করা হয়।৩০ মিনিট আগে
‘আমি জেলা বিএনপির সভাপতি। ধরেন, এইহানে আরেকজন এমপি হইল, জিগায় কেডা? যদি গোড়ায় তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়, আমি যদি কই,.... পোলা এইহানে কান ধইরা উডবি-বসবি ১০ বার, ১০ মিয়ার বাপের ক্ষমতা আছে? কিচ্ছু ক্ষমতা নেই।’৪২ মিনিট আগে
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ) আসনে হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটার ও ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকদের ওপর হামলা, নির্যাতন ও ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মো. রাশেদ খান।১ ঘণ্টা আগে
জয়পুরহাট শহরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শান্তিনগর এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১১ জন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে