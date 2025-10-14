শেষ মুহূর্তে রাকসু নির্বাচনের আচরণবিধি সংশোধন

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে আচরণবিধির ৪ নম্বর ধারা সংশোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এফ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
সংশোধিত ধারায় বলা হয়েছে, হলের অভ্যন্তরে নির্বাচনী সভার বাইরে থেকে কোনো চেয়ার/আসবাবপত্র ও মাইক/সাউন্ডবক্স আনা যাবে না। হলের নিজস্ব আসবাব ও সাউন্ড সিস্টেম (যদি থাকে) ব্যবহার করে নির্বাচনী সভা সম্পন্ন করতে হবে। ওই সভায় কোনোপ্রকার নাশতা/খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা যাবে না।
এর আগে ২৮ জুলাই তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ১৪ অক্টোবর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রচার চালাতে পারবেন প্রার্থীরা। ১৬ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৯টি ভবনে ১৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। ভোট গ্রহণ শেষে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ফলাফল ঘোষণা করার কথা রয়েছে।
