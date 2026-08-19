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রাজশাহী

রামেক হাসপাতালে অনিয়ম ও অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট বন্ধের দাবি ছাত্রদলের

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রামেক হাসপাতালে অনিয়ম ও অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট বন্ধের দাবি ছাত্রদলের
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার পি কে এম মাসুদ উল ইসলামের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে অনিয়ম, রোগী ও স্বজনদের হয়রানি এবং অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য বন্ধসহ নয় দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে মহানগর ছাত্রদল। বুধবার (১৯ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার পি কে এম মাসুদ উল ইসলামের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ করা হয়, হাসপাতালের কিছু চিকিৎসক, নার্স ও ওয়ার্ডবয়ের অসহযোগিতামূলক আচরণ ও দায়িত্বে অবহেলা, বহির্বিভাগে দীর্ঘ অপেক্ষা, ওয়ার্ড ও শৌচাগারে অপরিচ্ছন্নতা, খাবারের নিম্নমান এবং চিকিৎসকদের নিয়মিত ওয়ার্ড রাউন্ড না করার কারণে রোগীরা ভোগান্তিতে পড়ছেন। হৃদ্‌রোগ ও স্ট্রোকসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে শয্যা সংকট, জরুরি বিভাগে প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি এবং দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অচল থাকার বিষয়ও তুলে ধরা হয়।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়, হাসপাতালের দালালচক্র ও অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট রোগী ও স্বজনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে। বাইরে থেকে অ্যাম্বুলেন্স আনলেও বাধা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতালের নিরাপত্তায় থাকা কিছু আনসার সদস্যের অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং অসাধু চক্রের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগও করা হয়।

ছাত্রদলের ৯ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে—২৪ ঘণ্টার অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু, বহির্বিভাগে সেবার সক্ষমতা বাড়ানো, চিকিৎসকদের নিয়মিত ওয়ার্ড রাউন্ড নিশ্চিত করা, হাসপাতালকে দালাল ও সিন্ডিকেটমুক্ত করতে অভিযান, পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করা, গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে শয্যা বাড়ানো, অচল যন্ত্রপাতি সচল করা, নিরাপত্তা জোরদার এবং নির্ধারিত ভাড়ায় অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করা।

স্মারকলিপি গ্রহণের পর হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার পি কে এম মাসুদ উল ইসলাম দাবিগুলো গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত কার্যকরে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন—রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের আহ্বায়ক রাকিব রায়হান রবিন, সদস্যসচিব ইমাদুল হক লিমন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ আবির প্রমুখ।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাঅনিয়মরাজশাহী মেডিকেল কলেজছাত্রদলরাজশাহী বিভাগ
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