চাঁদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার ৩, আটক ২১ কিশোর অভিভাবকের জিম্মায়

চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মাদক ও কিশোর গ্যাংবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় আটক ২১ কিশোরকে পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে অভিভাবকদের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর থেকে মতলব উত্তর থানা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরদিন আজ রোববার সকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে থানা-পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সবুজ (৩৩), নুরুল ইসলাম ওরফে কৃষ্ণা (৩৫) এবং দেলোয়ার হোসেন ওরফে দেলু (৪৯)। অভিযানকালে তাঁদের কাছ থেকে মোট ২০৭ পিস ইয়াবা ও ২১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, কিশোর গ্যাংবিরোধী তল্লাশি চালিয়ে আটক ২১ কিশোরের অপরাধে কোনো সরাসরি সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় মুচলেকা নিয়ে স্ব-স্ব অভিভাবকের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।
চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমানের নির্দেশনায় মতলব সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার জাবীর হুসনাইন সানীব এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানস বড়ুয়া এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
সহকারী পুলিশ সুপার জাবীর হুসনাইন সানীব জানান, নতুন ওসির নেতৃত্বে উপজেলার মাদক ও কিশোর অপরাধ দমনে অভিযান আরও জোরদার করা হবে।
কিশোর গ্যাংয়ের অপতৎপরতা প্রতিরোধ, অপরাধে জড়িয়ে পড়া রোধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। অভিযানে ১৭০ জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে ১৫২ জনকে মুচলেকা নিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।৩ মিনিট আগে
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