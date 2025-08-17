স্থায়ী ক্যাম্পাস পাচ্ছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, গণ-অনশন প্রত্যাহার শিক্ষার্থীদের

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের ডিপিপির একনেকে অনুমোদন পাওয়ার পর অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার বেলা আড়াইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক ভবন-৩-এর সামনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙান। এ সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের চোখেমুখে আনন্দ দেখা যায়।
এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা আমাদের আন্দোলনের ফল পেয়েছি। আমাদের পাশে যারা ছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নজরুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের অনশন ভাঙার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় শুরু হওয়া গণ-অনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী।
গত ২৬ জুলাই ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবস’-এর কর্মসূচি বর্জনের মধ্য দিয়ে ডিপিপি অনুমোদনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে টানা কয়েক দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়ক অবরোধ করে পথনাটক, প্রতীকী ক্লাস ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। পরবর্তী সময় হাটিকুমরুল গোলচত্বরে মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ, রেলপথ অবরোধ এবং যমুনা সেতুর পশ্চিম প্রান্তে মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন চালিয়ে যান তাঁরা। অবশেষে সরকারের অনুমোদন পেয়ে আন্দোলনকারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো।
