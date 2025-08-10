পাবনায় কারখানায় অভিযান, ২৭ বস্তা চায়না দুয়ারি জাল জব্দ

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার ফরিদপুরে অভিযান চালিয়ে ২৭ বস্তা অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করে পুড়িয়ে ফেলেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ফরিদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছানোয়ার মোর্শেদ।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার সোনাহারা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি অবৈধ চায়না জালের কারখানা থেকে ২৭ বস্তা চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। যার বর্তমান বাজারমূল্য আট লাখ টাকা। পরে জব্দকৃত জাল উপজেলা পরিষদ চত্বরে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
এ সময় অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল মজুতের অপরাধে এক ব্যক্তিকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
এ সময় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুজিত কুমার মুন্সি ও ফরিদপুর থানার পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এ ব্যাপারে ফরিদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছানোয়র মোর্শেদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘উপজেলা সোনাহারা এলাকায় চায়না দুয়ারি জাল তৈরির দুটি কারখানায় অভিযান পরিচালনা করে ২৭ বস্তা অবৈধ চায়না দুয়ারি জাল জব্দ করা হয়। যার বর্তমান বাজারমূল্য আট লক্ষাধিক টাকা। পরে জব্দ করা জাল প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ ছাড়া চায়না দুয়ারি জাল মজুত করার অপরাধে সোহেল খান (৪৫) নামে একজনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
