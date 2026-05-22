শিক্ষিকার মৃত্যুর খবরে শিক্ষার্থীর মৃত্যু: শোকাহত দুই পরিবারের পাশে এমপি ফজলে হুদা

নওগাঁর বদলগাছীতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবরে একই প্রতিষ্ঠানের অষ্টম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীর এমন বিদায়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন লাবণ্য প্রভা ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক উম্মে কুলছুম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর দেখে বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী তাসনিম জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বদলগাছী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। একই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে উপজেলায় চলছে শোকের মাতম।
এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা নজরে আসে নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর-বদলগাছী) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) ফজলে হুদা বাবুলের। আজ শুক্রবার দুপুরে তিনি ছুটে যান শোকাহত দুই বাড়িতে। শোকাহত দুই পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন তিনি। এ সময় তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের খোঁজখবর নেন।
এমপি ফজলে হুদা বাবুল বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। একটি দুর্ঘটনা দুই পরিবারকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। শিক্ষিকা-শিক্ষার্থীর এই সম্পর্ক আমাদের সমাজের জন্য এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।’
স্বজনদের আহাজারিতে আজও ভারী ছিল বদলগাছী। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই দুই পরিবারের বাড়িতে ভিড় করছেন। কেউ কেউ সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।
মৃত শিক্ষার্থীর বাবা আবুল কালাম বলেন, ‘শিক্ষিকার মৃত্যুর খবরটা আমার মেয়ে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ফেসবুকে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। পরে তাকে আর বাঁচানো গেল না।’
মানিকগঞ্জে এক নারীর ছবি বিকৃত করে অশ্লীল কনটেন্ট তৈরি এবং তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
শফিকুল ইসলাম বলেন, চক্রের সদস্যরা নিজেদের কখনো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কখনো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আত্মীয় পরিচয় দিতেন। এভাবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হতো। তিনি বলেন, প্রতারণার কাজে তাঁরা৬ মিনিট আগে
নির্মাণাধীন পাবনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঠিকাদারের কাছে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি ও নিরাপত্তাকর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মামলা করা হলে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ মে) রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।৮ মিনিট আগে
বর্তমান সরকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করতে কাজ করছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো যেভাবে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করছে, বাংলাদেশও সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গাজীপুরসহ দেশের বড় বড় সিটিগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, জৈবসার ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে...২২ মিনিট আগে