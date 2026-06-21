Ajker Patrika
রাজশাহী

পুকুরে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিক নিহত

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
পুকুরে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিক নিহত
বিদ্যুতায়িত হয়ে নিহত শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর দুর্গাপুরে পুকুরের পানি সেচের জন্য বিদ্যুতের মূল লাইন থেকে সংযোগ দিতে গিয়ে জাহাঙ্গীর আলম (৩২) নামের এক শ্রমিক বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছেন। আজ রোববার বেলা ১টার দিকে উপজেলার যুগিশো গ্রামের আঙরার বিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জাহাঙ্গীর আলম চুক্তিভিত্তিকভাবে শরীফ ডাক্তার নামের এক পল্লিচিকিৎসকের পুকুর দেখাশোনার কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যুগিশো আঙরার বিলের একটি পুকুরে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ। সেই লাইন থেকে বিভিন্ন পুকুরে বিদ্যুৎ-সংযোগ টেনে অনেকেই জলমোটরের মাধ্যমে সেচকাজ চালান।

আজ রোববার দুপুরে শরীফ ডাক্তারের পুকুরে মেইনলাইন থেকে বিদ্যুৎ-সংযোগ নিয়ে জলমোটরের সাহায্যে পানি সেচ দিচ্ছিলেন জাহাঙ্গীর। এ সময় তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পঞ্চনন্দ সরকার বলেন, ওই শ্রমিকের শরীর ভেজা ছিল। বিদ্যুৎ-সংযোগ দিতে গিয়ে হাতের আঙুল সকেটের ভেতর গেলে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

ওসি আরও বলেন, পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরশ্রমিকদুর্গাপুর (রাজশাহী)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত