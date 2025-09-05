Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

সেই পাহাড়িয়াদের পাশে অনেকে

‘এখন আমরা সাহস পাচ্ছি’

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি রক্ষার দাবিতে শুক্রবার সকালে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি রক্ষার দাবিতে শুক্রবার সকালে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পরিবারগুলো নিরাপত্তা চেয়েছে পুলিশের কাছে। তাঁরা থাকতে চান নিজেদের ৫৩ বছরের পুরোনো বসতবাড়িতেই। এ অবস্থায় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও। তিনি দলের স্থানীয় নেতাদের পাহাড়িয়াদের পাশে থাকতে বলেছেন।

এদিকে শুক্রবার পাহাড়িয়াদের মহল্লায় খাসি জবাই করে খাইয়ে-দাইয়ে যখন তাঁদের ‘বিদায়’ দেওয়ার কথা ছিল, ঠিক তখন সেখানে গিয়ে মানববন্ধন করেছেন রাজশাহীর বিক্ষুব্ধ নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, আদিবাসী সংগঠনের নেতা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বলেছেন, এই জমি পাহাড়িয়াদের দিতে হবে, যাতে কেউ দখল করতে না পারে।

ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ডের এই মহল্লার ১৬ কাঠা জমিতে ৫৩ বছর আগে বাড়ি করার সুযোগ পায় মালপাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর ছয়টি পরিবার। তিন প্রজন্মে বাড়ি বেড়ে হয় ১৬টি। সম্প্রতি সাজ্জাদ আলী নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি দাবি তোলেন, ১৯৯৪ সালে তিনি এ জমি কিনেছেন। এখন দখল নেবেন। এ জন্য তিনি ভয় দেখিয়ে পাহাড়িয়াদের ১৬টি পরিবারকে ৩০ লাখ টাকা দিয়েছেন। শুক্রবার খাসি জবাই করে তাঁদের খাওয়ানোর কথা ছিল। তিনটি পরিবার ইতিমধ্যে চলে গেছে। আগামীকাল রোববার বাকিদের যেতে হতো।

এ অবস্থায় আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হলে বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। বৃহস্পতিবার পুলিশ গিয়ে জানিয়ে দেয়, কোনো খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হবে না। পাহাড়িয়ারা তাঁদের জমিতেই থাকবেন। আর সাজ্জাদ আলীর দলিল যাচাই-বাছাই করা হবে। পুলিশ সেখানে থাকা পাহাড়িয়াদের ১৩টি পরিবারের ১৩ জন ও সাজ্জাদ আলীকে বৃহস্পতিবার বিকেলে কাশিয়াডাঙ্গা জোনের উপপুলিশ কমিশনারের (ডিসি) কার্যালয়ে ডেকেছিল। পাহাড়িয়ারা গেলেও সেখানে যাননি সাজ্জাদ আলী। তাঁকে শহরের বড়কুঠি ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরিফ হোসেনও ডেকেছিলেন। সাজ্জাদ গিয়েছিলেন ভূমি অফিসে।

পাহাড়িয়াদের মনে ভয়: পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলো নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে আবেদন করেছেন। এতে বলা হয়, সাজ্জাদ আলী তাঁদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বসতবাড়ি থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা খুবই ভয়ের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। তাঁরা চরমভাবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। এ জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে শুক্রবার দুপুরে সাজ্জাদ আলী বলেন, ‘আমি কোনো ভয় দেখাচ্ছি না। আমি সুন্দরভাবেই বিদায় দিতে চেয়েছিলাম। জমি আমার, আমি এটা ভূমি অফিসকে বলেছি। তারা আমাকে কিছু জানায়নি। তারা কী করছে, সেটা আমি কিছু জানি না।’

পাহাড়িয়াদের পাশে অনেকে: সংকটের কথা জেনে পাহাড়িয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। রাজশাহী জেলা বিএনপির এক নেতা জানান, বিষয়টি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নজরে এসেছে। তিনি দলটির স্থানীয় নেতাদের এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বলেছেন। পাহাড়িয়াদের যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয়, সেটি নিশ্চিত করতেও স্থানীয় নেতাদের বলেছেন তিনি।

রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি রক্ষার দাবিতে শুক্রবার সকালে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর মোল্লাপাড়ায় মালপাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি রক্ষার দাবিতে শুক্রবার সকালে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাশে দাঁড়িয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি)। দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক কৈলাশ চন্দ্র রবিদাস জানিয়েছেন, তাঁর দলের প্রধান মো. নাহিদ ইসলামও বিষয়টি অবগত। তিনিও পাহাড়িয়াদের পাশে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। জেলা সমন্বয়ক কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী শামীমা সুলতানা মায়া সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন।

আইনি সহায়তা দিতে পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। সংস্থার রাজশাহী ইউনিটের সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সামিনা বেগম তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়া জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, আদিবাসী গবেষণা পরিষদ, সিসিবিভিও, পাহাড়িয়া ছাত্র পরিষদ, বরেন্দ্র ইয়ুথ ফোরাম, জুলাই-৩৬ পরিষদসহ নানা সংগঠন পাশে থাকার কথা জানিয়েছে।

পাহাড়িয়াদের বসতবাড়ি রক্ষা এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে শুক্রবার সকালে ওই মহল্লায় মানববন্ধন হয়। সেখানে বক্তব্য দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. গোলাম সারোয়ার, আদিবাসী গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, বাসদের জেলা কমিটির সদস্যসচিব শামসুল আবেদীন ডন, এনসিপির নেত্রী শামীমা সুলতানা মায়া, মানবাধিকারকর্মী আরিফ ইথার, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম, দপ্তর সম্পাদক প্রদীপ লাকড়া, পাহাড়িয়া ছাত্র পরিষদের উত্তম সিংহ প্রমুখ।

এ ছাড়াও অংশ নেন আদিবাসী গবেষক রতন টপ্পো, সিসিবিভিওর প্রতিনিধি বিপ্লব মুর্মু, সাংস্কৃতিককর্মী সাগর হোসেন, বরেন্দ্র ইয়ুথ ফোরামের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অনুপম প্রান্ত টুডু, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুশান্ত হেমব্রম, এডিশন মিনজ, তৃতীয় লিঙ্গের আবুল হাসনা পলি এবং পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ।

মানববন্ধনে এক পাহাড়িয়া নারী বলেন, ‘আমাদের দাবি আমরা এখানেই থাকতে চাই। এই জায়গা আমরা ছাড়তে চাই না।’ আরেক তরুণী বলেন, ‘আগে আমরা ভয় পেয়েছিলাম, তাই জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিলাম। সংবাদ প্রকাশের পর সবাই এসেছেন। এখন আমরা সাহস পাচ্ছি।’

আদিবাসী গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এখানে পাহাড়িয়ারা ৫৩ বছর ধরে বাস করছে। একদল ভূমিদস্যু এটা দখল করতে চায়। আমরা মনে করি, এই জমি তাদের, তারা এখানে থাকবে। তাদের উচ্ছেদ আমরা মানব না। আমরা দলমত সবকিছুর ঊর্ধ্ব উঠে সবাই এসেছি। এই জমি পাহাড়িয়াদের, এখানেই তারা থাকবে।’

আরিফ ইথার বলেন, ‘এখানে পাহাড়িয়ারা ৫৩ বছর ধরে বাস করছেন। তাঁরা থাকা অবস্থায় ১৯৯৪ সালে এ জমি বিক্রি হয় কী করে? যদি বিক্রি হয়ও তাহলে সাজ্জাদ এত দিন কোথায় ছিলেন? এত দিন পর কেন দখলে নিতে আসতে হচ্ছে? কেন তিনি নিজের জমি নিতে টাকা দেবেন? কাগজ ঠিক থাকলে তিনি কেন পুলিশের ডাকে গেলেন না? এসব প্রশ্নের উত্তর চাই।’

সংবাদ প্রকাশ করায় আজকের পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উন্নয়নকর্মী জোসেফ হাঁসদা বলেন, ‘আজকের পত্রিকার নিউজের মাধ্যমেই আমরা খবরটা পেয়েছি। এখন আমাদের দাবি—এ মানুষগুলো যেন নির্ভয়ে জীবনযাপন করতে পারেন, সেটা যেন প্রশাসন নিশ্চিত করে।’

জানতে চাইলে কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুল বারী বলেন, ‘নিরাপত্তা চেয়ে পাহাড়িয়ারা আমাদের কাছে আবেদন করেছেন। তাঁদের নিরাপত্তার আপাতত সংকট নেই। আমরা আছি।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলাপুলিশনিরাপত্তারাজশাহী বিভাগরাজশাহীতারেক রহমানজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

‘এখন আমরা সাহস পাচ্ছি’

‘এখন আমরা সাহস পাচ্ছি’

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার

ফরিদপুর-৪ পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবার ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ, ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণবঙ্গ

ফরিদপুর-৪ পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবার ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ, ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণবঙ্গ

স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ

স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ