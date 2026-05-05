রাজশাহীতে পুলিশের সামনেই টেন্ডার বাক্স ছিনতাই

রাজশাহীতে পুলিশের সামনেই টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) সকালে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) অফিসে এই ঘটনা ঘটান স্থানীয় যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা-কর্মী। তাঁরা বাক্স থেকে সব দরপত্র বের করে দেখেন। পরে বাক্সটি ফেরত দেন। এই ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আরডিএ সূত্রে জানা গেছে, কয়েকটি শৌচাগারের পুরোনো দুটি বিলবোর্ড, আরডিএ পার্কের ছোট-বড় ২৭টি গাছ, ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসের ৫টি সোলার প্যানেল, ১৪টি ব্যাটারি, লিফটের ভাঙা যন্ত্রাংশসহ কিছু পুরোনো জিনিস বিক্রির জন্য সম্প্রতি নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। গত ২৭ এপ্রিল থেকে দরপত্র গ্রহণ শুরু হয়। মঙ্গলবার বেলা ১টা পর্যন্ত দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ছিল। শেষ দিন সকাল থেকেই টেন্ডার বাক্সের পাশে পুলিশ ছিল।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা সেখানে দরপত্র জমা দিতে যান। এ সময় তাঁরা দাবি করেন, আগেই কিছু দরপত্র বাক্সে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আগে যেসব দরপত্র বাক্সে পড়েছে, সেগুলো বাদ দিতে হবে। এখন শুধু তাঁরা দরপত্র দাখিল করবেন। আরডিএ কর্মকর্তারা বোঝানোর চেষ্টা করেন, ২৭ এপ্রিল থেকে দরপত্র দাখিল চলছে। কিন্তু ওয়ার্ড যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ধলু কোনো কথা না শুনে পুলিশের সামনে থেকে টেন্ডার বাক্স নিয়ে অফিসের করিডরে চলে যান। পরে টেন্ডার বাক্স থেকে আগের দরপত্রগুলো বের করা হয়। পরে বাক্সটি পুলিশকে ফেরত দেওয়া হয়।
সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে টেন্ডার বাক্স ছিনতাইয়ের সময় পুলিশকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ঘটনাস্থলে ওয়ার্ড যুবদলের নেতা শরিফ, সাগর, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মামুনসহ আরও কয়েকজনকে দেখা যায়। বাক্সটি ফেরত দেওয়ার পর বেলা আড়াইটায় খোলা হয়। তখন ৪টি গ্রুপে ৯টি দরপত্র বাক্সে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি গ্রুপের জন্য বাক্সে দরপত্র ছিল পাঁচটি। বাকি তিনটি গ্রুপের দরপত্র পাওয়া যায় চারটি। মাত্র আড়াই লাখ টাকার এসব জিনিস কিনতে প্রায় ৪৫০ জন শিডিউল কিনেছিলেন।
জানতে চাইলে নগর যুবদলের আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম জনি বলেন, ‘এই ঘটনার সঙ্গে যুবদলের কেউ জড়িত আছে কি না জানি না। আমরা খোঁজখবর নিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।’
আরডিএর সহকারী প্রকৌশলী কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, ‘পুলিশের সামনেই দরপত্র বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। ২৭ এপ্রিল থেকে দরপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের দাবি ছিল, আজ যেগুলো জমা হবে, শুধু সেগুলোই নিতে হবে। তাঁরা বাক্স থেকে অন্য দরপত্র বের করে দেখেছেন। সেগুলো পরে বাক্সে ঢোকানো হয়েছে কি না জানি না। বাক্স অফিস ছাড়া অন্য কেউ খুলতে পারে না। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
বাক্স ছিনতাইয়ের সময় কাউকে আটক না করার বিষয়ে জানতে চাইলে নগরের শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন বলেন, ‘তারা ভুল বুঝে বাক্স নিয়ে গিয়েছিল। পরে ভুল বুঝতে পেরে বাক্স ফেরত দিয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আরডিএ চাইলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। তা না হলে পুলিশই নেবে।’
