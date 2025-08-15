Ajker Patrika
চাঁদাবাজির অভিযোগে সিরাজগঞ্জে তিন পুলিশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর মামলা

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক কলেজ শিক্ষার্থীকে মারধর ও চাঁদাবাজির অভিযোগে তিন পুলিশসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী মো. জাহিদুল ইসলাম (১৯) গতকাল বৃহস্পতিবার উল্লাপাড়া আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

জাহিদুল উপজেলার কানসোনা গ্রামের বাসিন্দা এবং উল্লাপাড়া মার্চেন্ট সরকারি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী। এ ছাড়া তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী।

মামলার অভিযুক্ত তিন পুলিশ সদস্য হলেন—উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আ. হালিম, উপপরিদর্শক (এসআই) মো. মেজবাহ এবং সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুস সাত্তার। তারা উল্লাপাড়া মডেল থানায় কর্মরত আছেন।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, মামলায় প্রধান আসামি মো. রুবেলের সঙ্গে জাহিদুলের ফেসবুকে পরিচয় হয়। গত ১০ আগস্ট গভীর রাতে রুবেল ফোন করে তাঁকে বাড়ির বাইরে আসতে বলেন। সেখানে গেলে জাহিদুল রুবেলের সঙ্গে উল্লাপাড়া মডেল থানার এসআই মো. আ. হালিম, এসআই মো. মেজবাহ এবং এএসআই আব্দুস সাত্তারকে দেখতে পান। মোটরসাইকেল চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁরা জাহিদুলকে মারধর শুরু করেন এবং ১ লাখ ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে এসআই হালিম জাহিদুলের ডান কানে থাপ্পড় মারেন। এতে কানের পর্দা ফেটে রক্তক্ষরণ হয় এবং তিনি ডান কানে শোনার ক্ষমতা হারান। এ সময় অন্যরা বুট দিয়ে তার গলা চেপে ধরেন ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেছেন বলে মামলার বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে আরও বলা হয়েছে, ঘটনার দুই দিন পর এএসআই আব্দুস সাত্তার ভুক্তভোগীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে একজন সাক্ষীর কাছ থেকে দাবিকৃত ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে ২০ হাজার টাকা নেন। বাকি টাকা না দিলে মামলা দিয়ে চাকরি ও জীবন নষ্ট করার হুমকিও দেন বলে উল্লেখ করা হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এসআই আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি একটি খুনের তদন্তে ব্যস্ত আছি, আপনার সাথে পরে কথা বলব।’

অভিযুক্ত বাকিদের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা সাড়া দেননি।

এ বিষয়ে জাহিদুল ইসলামের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল হাসান সোহাগ বলেন, উল্লাপাড়া থানা আমলি আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক ইখলাস উদ্দীন বাদীর অভিযোগ গ্রহণ করে সিরাজগঞ্জ পিবিআইকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন। মামলা করার পর থেকে বাদী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

উল্লাপাড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল হাসান জানান, ঘটনাটি সত্য নয়। তদন্ত হলে ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটন হবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীউল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জপুলিশমামলাঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
