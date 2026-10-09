রাজশাহীতে ১০ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, অভিযুক্তকে আটকের পর পুলিশে সোপর্দ

রাজশাহী মহানগরীতে ১০ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ৫০ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের রাজপাড়া থানার বসুয়া উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আবুল কালাম। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা।
আজ শুক্রবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে ভুক্তভোগী শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা চালান আবুল কালাম। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। লোকজন তাঁকে ধরে রাজপাড়া থানা-পুলিশে খবর দেন।
সংবাদ পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শিশুটিকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত আবুল কালামকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিশুটির অভিভাবক বাদী হয়ে রাজপাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আরএমপি জানায়, গ্রেপ্তার আবুল কালামকে আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। তাঁর দুই হাত সামনের দিকে কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল এবং গলায় প্যাঁচানো ছিল ওড়না। বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সকালে বিদ্যালয়সংলগ্ন জমির আইলে এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন।২ মিনিট আগে
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