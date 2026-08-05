জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহতদের পাশে থাকবে সরকার: ভূমিমন্ত্রী

ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ পরিবারের সদস্য ও আহতদের পাশে সরকার থাকবে। তাঁদের চিকিৎসা, কল্যাণ এবং দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনে সরকার কাজ করছে।
আজ বুধবার সকালে রাজশাহী নগরের সিঅ্যান্ডবি মোড়ে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ভূমিমন্ত্রী বলেন, শহীদদের আত্মত্যাগের চেতনাকে ধারণ করে বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
এ সময় রাজশাহীর শহীদ সাকিব আনজুমের বাবা সন্তানের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানান।
পরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশিদ, রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ ফয়েজুল কবির, জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক এরশাদ আলী ঈশাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।
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