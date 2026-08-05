নেসকো কেন, কোনো কিছুই রাজশাহী থেকে যাবে না: ভূমিমন্ত্রী

ভূমিমন্ত্রী ও রাজশাহী সদর আসনের এমপি মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, ‘নেসকো (নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি) কেন, কোনো কিছুই রাজশাহী থেকে যাবে না। কোন কনট্রাক্টর কোথায় কী বলল, তাতে কিছু যায় আসে না।’
আজ বুধবার সকালে রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং গণ-অভ্যুত্থান দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
ভূমিমন্ত্রী বলেন, ‘এটি হচ্ছে এখানে কয়েকজন যারা চাকরি করে, কিছু কিছু আছে যারা ফ্যাসিস্টদের দালাল, তারা এটা (নেসকো) নিয়ে একটি ষড়যন্ত্র করতে পারে। আর কে কী বলল, কোন কনটাক্টটা কোথায় যাবে, নো; দিস ইজ রাজশাহী। রাজশাহীর সব প্রতিষ্ঠান রাজশাহীতে থাকবে।’
মিজানুর রহমান মিনু আরও বলেন, ‘রাজশাহী হবে প্রথম। আমার কাছে মন্ত্রিত্ব, এমপি, মেয়র বড় জিনিস নয়। এই মাটিতেই আমার জন্ম। এই মাটিতেই আমার মৃত্যু হবে। এটিই আমার আকাঙ্ক্ষা, এটিই আমার চাওয়া। আল্লাহ আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন।’
অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক কাজী শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন ও বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদসহ পুলিশ-প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত রবিবার এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী ও বগুড়ার এমপি মীর শাহে আলম নেসকোর প্রধান কার্যালয় রাজশাহী থেকে বগুড়ায় নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।
সেখানে মীর শাহে আলম বলেন, ‘রাজশাহীওয়ালারা সারা দিন চিৎকার করে। আপনাদের (রাজশাহীর) ব্যথা লাগে কেন, ব্যথা লাগায়েন না। হোক না বগুড়ায় হেড অফিস, আপনারা জোনাল অফিস নেন।’ তাঁর এই বক্তব্যের পর রাজশাহীতে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে রংপুরে শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, সংবর্ধনা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য, সিটি করপোরেশন, রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি, মহানগর পুলিশ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ১০ মিনিট আগে
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