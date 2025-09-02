Ajker Patrika
উল্লাপাড়ায় ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

স্থানীয় ও উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সূত্রে জানা গেছে, চিলাহাটি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে তারা ৩০ মিনিট রেল চলাচল বন্ধ রাখে।

এ সময় রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাহেড়ি মোহনপুর স্টেশনে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। ফলে ট্রেনটি প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে উল্লাপাড়া অতিক্রম করে।

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী খান জানান, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা তিনটি ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করায় বনলতা এক্সপ্রেসের যাত্রায় বিলম্ব ঘটে।

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জরেলওয়ে স্টেশনরাজশাহী বিভাগট্রেনজেলার খবর
