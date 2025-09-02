উল্লাপাড়ায় ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
স্থানীয় ও উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সূত্রে জানা গেছে, চিলাহাটি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে তারা ৩০ মিনিট রেল চলাচল বন্ধ রাখে।
এ সময় রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাহেড়ি মোহনপুর স্টেশনে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। ফলে ট্রেনটি প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে উল্লাপাড়া অতিক্রম করে।
এ বিষয়ে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী খান জানান, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা তিনটি ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করায় বনলতা এক্সপ্রেসের যাত্রায় বিলম্ব ঘটে।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
স্থানীয় ও উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সূত্রে জানা গেছে, চিলাহাটি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে তারা ৩০ মিনিট রেল চলাচল বন্ধ রাখে।
এ সময় রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাহেড়ি মোহনপুর স্টেশনে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। ফলে ট্রেনটি প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে উল্লাপাড়া অতিক্রম করে।
এ বিষয়ে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী খান জানান, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা তিনটি ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করায় বনলতা এক্সপ্রেসের যাত্রায় বিলম্ব ঘটে।
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই শ্রমিকের নাম হাবিব ইসলাম (৩২)। তিনি নীলফামারী সদরের সংগলশী ইউনিয়নের কাজিরহাটের দুলাল হোসেনের ছেলে ও ইপিজেডের ভেনচুরা লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির শ্রমিক। আন্দোলনকারী১৫ মিনিট আগে
ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আজ মঙ্গলবার থেকে বৈধ শিক্ষার্থী ছাড়া কোনো বহিরাগত বা অতিথি হলে অবস্থান করতে পারবেন না। আজ সকালে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম২৪ মিনিট আগে
২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের একমাত্র আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিনটি গত আগস্টের শুরু থেকে বিকল হয়ে আছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সরকারি ব্যবস্থায় আলট্রা না হওয়ায় সাধারণ রোগীরা বাধ্য হচ্ছেন বেশি খরচে প্রাইভেট হাসপাতালে পরীক্ষা করাতে।১ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজার স্থিতিশীল রাখতে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে শুল্কমুক্ত চাল। গেল ১২ই আগস্ট থেকে এই বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়। প্রথমদিকে ২০ থেকে ২৫ ট্রাক চাল আমদানি হলেও চাহিদা থাকায় এখন প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০ ট্রাক চাল আমদানি হচ্ছে প্রতিদিন। হিলি কাস্টমসের তথ্যমতে, গত ১২ই আগস্ট থেকে ১ই১ ঘণ্টা আগে