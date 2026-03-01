Ajker Patrika
রাজশাহী

পাকিস্তানি পোশাক বলে মিথ্যা প্রচার চালানোয় জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
পাকিস্তানি পোশাক বলে মিথ্যা প্রচার চালানোয় জরিমানা
শোরুমে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাকিস্তানি পোশাক বলে মিথ্যা প্রচারণা ও প্রাইস ট্যাগে কাটাকাটি করার অভিযোগে রাজশাহীর একটি পোশাকের শোরুমে অভিযান পরিচালনা করে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুর ১২টায় রাজশাহীর সপুরা বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত ‘হাউজ অব শিপিয়ার্স’ নামের শোরুমে এই অভিযান চালানো হয়।

এ সময় আমদানির সঠিক তথ্য প্রদর্শন না করা এবং মূল্যতালিকায় বারবার কাটাকাটি করে বেশি দামে পণ্য বিক্রির প্রমাণ পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের উপপরিচালক মো. ইব্রাহীম।

অভিযান শেষে মো. ইব্রাহীম জানান, পাকিস্তানি পোশাক না থাকলেও প্রতিষ্ঠানটি মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছিল। ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে সতর্কতামূলকভাবে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

পাকিস্তানরাজশাহী বিভাগরাজশাহীপোশাকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নিজ দপ্তরেই মারা যান খামেনি, কখন মৃত্যু হয়—জানাল ইরান

রাজধানীর চার স্থানে ছড়ানো লাশের টুকরা, খুনি থাকতেন একই ফ্ল্যাটে: পুলিশ

খামেনিকে হত্যা করে ‘বড় ভুল’ করল যুক্তরাষ্ট্র, পরিণতি কী

কলকাতায় টাঙ্গাইলের সাবেক এমপি জোয়াহেরুলের মৃত্যু, লাশ দেশে আসতে পারে আজ

মধ্যপ্রাচ্যে ‘রেড লাইন’ অতিক্রম করা যাবে না, চীনের হুঁশিয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

‘ববি হাজ্জাজের পরিণতি টাকলা মুরাদের মতো হবে’— সাদিক কায়েমের নামে ভাইরাল ফটোকার্ডটি বানোয়াট

সম্পর্কিত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

রূপগঞ্জে ক্রেনের তার ছিঁড়ে দুই শ্রমিক নিহত

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

শেরপুরে ভাঙারি দোকান থেকে মাদ্রাসার ৮ হাজার বই জব্দ

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

স্মার্ট গ্রুপের এমডির বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি, থানায় মামলা হয়নি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি

ইকরার আত্মহত্যায় প্ররোচনার আসামি হলেন আলভী–তিথি