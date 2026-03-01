Ajker Patrika
পটুয়াখালী

কলাপাড়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
কলাপাড়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় চাঁদাবাজির অভিযোগে ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা ও তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার (১ মার্চ) পৌর শহরের উকিলপট্টি এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত সুমন ফকির উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক। তাঁর দুই সহযোগী সজীব ও রাসেল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সুমন ফকির তাঁর সহযোগীদের নিয়ে নীলগঞ্জ ইউনিয়নে মব সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে চাঁদা আদায় ও হয়রানি করে আসছিলেন। ইউনিয়নের মজিদপুর গ্রামের চাঁন মিয়ার মাছের ঘের থেকে আড়াই লাখ টাকা মূল্যের মাছ ধরার উপকরণ চাঁদা না দেওয়ায় জোরপূর্বক নিয়ে আসেন। এ সময় তাঁরা প্রতিবাদ করলে মারধরসহ নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়। এ ঘটনায় চাঁন মিয়া বাদী হয়ে সুমনকে প্রধান আসামি করে সাতজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেন।

কলাপাড়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মো. জাকির হোসেন বাদল মৃধা বলেন, নীলগঞ্জ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সুমনকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও কলাপাড়া থানার পুলিশ উপপরিদর্শক মো. ফোরকান মিয়া জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামি সুমনসহ তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তারের পর রোববার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

