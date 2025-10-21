Ajker Patrika
বিএনপির ক্লাবঘরে হামলা: জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুর

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি  
রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপির একটি ক্লাবঘরে হামলা ও ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপির একটি ক্লাবঘরে হামলা ও ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর দুর্গাপুরে বিএনপির একটি ক্লাবঘরে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুর করা হয়। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের পালশা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জানান, ওই দিন বিকেলে পালশা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর–পুঠিয়া) আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী ব্যারিস্টার রেজাউল করিমের উদ্যোগে এই আয়োজন হয়। সভা শেষের প্রায় চার ঘণ্টা পর পালশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে থাকা বিএনপির একটি ক্লাবঘরে ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় টেবিল, চেয়ার এবং জিয়া, খালেদা ও তারেক রহমানের ছবি ভেঙে ফেলা হয়।

জানতে চাইলে নওপাড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক মতিন বলেন, রাতের আঁধারে বিএনপির নামধারী কিছু ব্যক্তি, যাঁরা আসলে আওয়ামী লীগের দোসর, তাঁরা এ হামলা চালিয়েছেন।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মাহাবুর মণ্ডল বলেন, যাঁরা জিয়ার আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কখনো তাঁর ছবি ভাঙচুর করতে পারেন না। যাঁরা এ কাজ করেছেন, তাঁরা আওয়ামী লীগের দোসর।

উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব অধ্যাপক জোবায়েদ হোসেন বলেন, ‘পালশা গ্রামে বিএনপির কার্যালয়ে তাণ্ডব চালিয়ে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাঙচুর করা হয়েছে। এটি একটি জঘন্য কাজ। আমরা জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’

এ বিষয়ে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশ: সহিংসতার ঘটনায় সাংবাদিক বুলু কারাগারে

গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ১৮
মিজানুর রহমান বুলু। ছবি: সংগৃহীত
মিজানুর রহমান বুলু। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমাবেশে সহিংসতার ঘটনায় মিজানুর রহমান বুলু নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে কোটালীপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার তাঁকে গোপালগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে কোটালীপাড়া থানা-পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত আসামিকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গ্রেপ্তার মিজানুর রহমান বুলু দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার কোটালীপাড়া উপজেলা প্রতিনিধি। এ ছাড়া তিনি এনটিভি অনলাইন ও ডিজিটাল বিভাগের কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (এসআই) সাদ্দাম হোসেন খান দীপ্ত জানান, গত ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে কোটালীপাড়া উপজেলার ওয়াপদারহাটে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা সড়কে গাছ ফেলে বিক্ষোভ মিছিল করেন। এতে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি ও জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এ ঘটনায় মিজানুর রহমান বুলুর সম্পৃক্ততা সন্দেহজনক হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ মামলায় ১৫৫ জনের নাম এবং ১ হাজার ৫০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে কোটালীপাড়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে ড্রেন থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধার

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খাগড়াছড়ি শহরের একটি ড্রেন থেকে জীবিত এক ছেলে নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে নবজাতকটিকে সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল সোমবার রাতে পূর্ব শান্তিনগর এলাকায় ড্রেন থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে খাগড়াছড়ি সদর আধুনিক হাসপাতালের আরএমও রিপল বাপ্পি চাকমা বলেন, বাচ্চাটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেই সুস্থ রয়েছে। ঘটনাটি সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসে জানানো হলে তারা পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে ড্রেনের মধ্যে এক নবজাতককে পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। পরে পুলিশ এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।  

এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল বাতেন মৃধা বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ১১টার দিকে পূর্ব শান্তিনগরের রাজু বোর্ডিং পেছনে একটি ড্রেন থেকে ওই নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে।

আবারও মেয়েসন্তান হওয়ায় খালে ফেলে হত্যা, মা গ্রেপ্তারআবারও মেয়েসন্তান হওয়ায় খালে ফেলে হত্যা, মা গ্রেপ্তার

সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজসহ স্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক চিফ হুইপ ও পটুয়াখালী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ স ম ফিরোজ, তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা সুলতানা ও ছেলে রায়হান সাকিবের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে দুদকের অনুমোদনক্রমে পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহমেদ বাদী হয়ে মামলাগুলো করেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন ও সরকারি পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে কমিশনের অনুমোদন নিয়ে পৃথকভাবে মামলাগুলো রুজু করা হয়।

দুদকের পটুয়াখালী জেলা সমন্বিত কার্যালয়ের উপপরিচালক তানভীর আহম্মেদ বলেন, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁদের আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করেছেন এবং সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। তদন্ত শেষে আদালতের নির্দেশক্রমে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাবেক চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিমানবন্দরে আগুন নেভানোর কাজ করে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন আনসার সদস্য

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আনসার সদস্য বিপুল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
আনসার সদস্য বিপুল মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ করা এক আনসার সদস্য সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের দিনই গত শনিবার (১৮ অক্টোবর) ব্যারাকে ফেরার পথে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বিমানবন্দরের র‍্যাব-১-এর কার্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বিপুল মিয়ার বাড়ি কুড়িগ্রামে। তিনি বাংলাদেশ আনসারের এপিসি পদে কর্মরত ছিলেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে অংশ নেওয়ার পর ফেরার পথে রাস্তা পার হতে গিয়ে অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

এদিকে বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণের সময় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পাঁচজনসহ মোট ২৯ জন আহত হন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

গতকাল সোমবার (২০ অক্টোবর) ডিএমপির বিমানবন্দর জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পহন চাকমা ও আনসারের ঢাকা মহানগর উত্তর জোন কমান্ডার ডেপুটি ডাইরেক্টর (ডিডি) গোলাম মাওলা তুহিন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিমানবন্দর জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পহন চাকমা বলেন, ‘বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ৫, আনসারের ২০, পুলিশের ১, ডিএইচএল কুরিয়ার সার্ভিসের ১ এবং ২ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ ২৯ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৩ জনকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে, ১৩ জনকে সিএমএইচে এবং ৩ জনকে উইমেন্স হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডে কেউ নিহত হননি এবং এখন পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় কেউ মারা যাননি।’

অন্যদিকে আনসারের ঢাকা মহানগর উত্তরের জোন কমান্ডার ডিডি গোলাম মাওলা তুহিন বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের দিন আমাদের সব আনসার সদস্য বিমানবন্দরে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই সময় এপিসি বিপুল মিয়াও ডিউটি করেছেন। বিমানবন্দর থেকে ডিউটি করে ফেরা পথে রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা একটি গাড়ির ধাক্কায় তিনি মারা যান।’

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ডিডি তুহিন বলেন, ‘বিপুলের পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। তাঁদের পরিবারের কেউ মামলা করতে রাজি ছিলেন না। তাই মামলা করা হয়নি।’

ডিডি বলেন, ‘বিআরটি উড়ালসড়ক থেকে নামার ঢালু জায়গায় বিপুল সড়ক দুর্ঘটনার স্বীকার হোন। সেখান দিয়ে রাস্তা পারাপার ঠিক নয়। কারণ সেখানে দ্রুতগতিতে মহাসড়কে গাড়ি চলাচল করে। না হলে আমরাই ব্যবস্থা নিতাম। কোনো ছাড় দিতাম না।’

নিহত আনসারের এপিসি বিপুলের সহকর্মীরা বলেন, বিপুল মিয়া কার্গো ভিলেজে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে রাত ১০টা পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন। পরে রাতে খাবারের জন্য ব্যারাকে যাওয়ার পথে অজ্ঞাতনামা গাড়ির চাপায় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে খবর পেয়ে বিপুলের লাশ উদ্ধার করে কুড়িগ্রামে পাঠানো হয়েছে।

