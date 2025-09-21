Ajker Patrika
রাবিতে শিক্ষক–কর্মচারীদের কর্মবিরতি, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৯
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরের সামনে অবস্থান নিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তারা কর্মবিরতি শুরু করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহাল ও শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তারা পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছেন। দাবি আদায়ের আগপর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত থাকার ঘোষণা দেন তাঁরা। দাবি মানা না হলে আগামীকাল সোমবার থেকে কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরের সামনে অবস্থান নিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তারা কর্মবিরতি শুরু করেন।

দুপুরে কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতির কোষাধ্যক্ষ মাসুদ রানা বলেন, ‘আমাদের ভাষা আজ বাক্‌রুদ্ধ। গতকাল আমাদের সহকর্মীদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা করা হয়েছে, তার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি যে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা জড়িত, তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করতে হবে। আমাদের দাবি মানা না হলে আগামীকাল থেকে আমরা কমপ্লিট শাটডাউনে যাব।’

অফিসার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোক্তার হোসেন বলেন, ‘আমাদের শিক্ষকদের ওপর গতকাল ন্যক্কারজনকভাবে যারা হামলা চালিয়েছে, তারা শিক্ষার্থী নয়, তারা সন্ত্রাসী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সন্ত্রাস থাকতে পারে না। আজকের মধ্যেই তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘আজকের সিন্ডিকেট সভায় দাবি মানা না হলে আমাদের লাগাতার কর্মসূচি চলমান থাকবে। তবে রাকসুর সব কার্যক্রমসহ জরুরি সেবা এর আওতামুক্ত থাকবে।’

রাজশাহী জেলাবিক্ষোভরাজশাহী বিভাগরাজশাহীরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
