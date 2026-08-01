চীনের সহযোগিতায় রাজশাহীতেও হবে বিশেষায়িত হাসপাতাল

চীনের সহযোগিতায় রাজশাহীতে একটি অত্যাধুনিক বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু।
আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডা. কাইছার রহমান চৌধুরী মিলনায়তনে এমবিবিএস ৬২তম ব্যাচের ইন্টার্ন চিকিৎসকের শপথ গ্রহণ ও ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা জানান।
মন্ত্রী বলেন, চীনের সহযোগিতায় রাজশাহীতে একটি অত্যাধুনিক বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। পাশাপাশি একটি ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, ১২তলা হাসপাতাল ভবনের অসমাপ্ত কাজ শেষ এবং শিশু হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।
এ সময় তিনি নবীন চিকিৎসকদের রোগীদের প্রতি মানবিক আচরণের মাধ্যমে আস্থা ও ভালোবাসা অর্জনের আহ্বান জানান।
মন্ত্রী বলেন, চিকিৎসক পেশা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। শুধু সার্টিফিকেট অর্জনই শেষ কথা নয়, রোগীদের সঙ্গে মানবিক ও অমায়িক আচরণের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে হবে। সৃষ্টিকর্তার নামে নেওয়া শপথ যেন কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটায়।
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পি কে এম মাসুদ উল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ ও বিএমএর সাবেক সভাপতি মো. ওয়াসিম হোসেন, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও বিএমএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক মোফাখারুল ইসলাম, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক খোন্দকার মো. ফয়সাল আলম এবং উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. জহিরুল হক।
এর আগে এমবিবিএস ৬২তম ব্যাচের ২১৬ জন ইন্টার্ন চিকিৎসক শপথ গ্রহণ করেন।
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