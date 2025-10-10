Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে ডাকাতি: ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে ৭ জন গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
গ্রেপ্তার ডাকাত দলের সাত সদস্য। ছবি: সংগৃহীত
সিরাজগঞ্জ মহাসড়কে প্রাইভেট কার থামিয়ে ডাকাতির ঘটনায় সাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুট হওয়া অর্থ ও মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে জেলা পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ আলী (২৩), আজাদুল মেম্বার (৩৭), রাশিদুল (৩০), আশরাফুল (২৩), আইয়ুব (২৩), শাহ আলী (২৯) ও বাবু (৩৫)।

সিরাজগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, ৩ অক্টোবর রাতে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ওভারব্রিজ এলাকায় ১০-১২ জনের ডাকাত দল একটি প্রাইভেট কার থামিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুট করে। প্রায় ২ লাখ টাকার মালপত্র ছিনতাই হয়। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় ৫ অক্টোবর যমুনা পশ্চিম থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রমজান আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

