রাজশাহী বিএনপি

ছয় কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, দুই নেতার কথা বন্ধ

  • জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এবং সদস্যসচিব মুখোমুখি।
  • ছয় ইউনিয়নের কমিটি স্থগিত ঘোষণা করায় দ্বন্দ্ব।
 রিমন রহমান, রাজশাহী
আবু সাঈদ চাঁদ ও বিশ্বনাথ সরকার। ছবি: সংগৃহীত
আবু সাঈদ চাঁদ ও বিশ্বনাথ সরকার। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ এবং সদস্যসচিব বিশ্বনাথ সরকারের সম্পর্ক আর আগের মতো নেই বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র। তাঁরা এখন মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। দুজনের মধ্যে কথা বলাবলিও বন্ধ হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ার আশঙ্কা করছেন সাধারণ কর্মীরা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, তিন মাসের জন্য গঠন করা আহ্বায়ক কমিটি ইতিমধ্যে ছয় বছর পার করেছে। আহ্বায়ক-সদস্যসচিবের বিরোধের কারণে নেতা-কর্মীদের অনেকে এখন কমিটি বাতিলের দাবি জানাচ্ছেন। তবে আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ বলছেন, সদস্যসচিবের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলেও সংগঠনে কোনো প্রভাব পড়বে না। দল দলের মতো করেই চলবে।

দলীয় সূত্র জানায়, সদস্যসচিব বিশ্বনাথ সরকার রাজশাহী-১ আসনে দলের মনোনয়ন চান। আর আবু সাঈদ চাঁদ মনোনয়ন চান রাজশাহী-৬ আসনে। গোদাগাড়ী-তানোরে বিএনপির ইউনিয়ন কমিটিগুলো নিজের মতো করেই দিতে চাচ্ছিলেন বিশ্বনাথ সরকার। তবে তাতে বাগড়া দিয়েছেন আবু সাঈদ চাঁদ। এরপর দুজনের সম্পর্কের অবনতি হয়। সম্প্রতি তাঁদের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয় রাজশাহী-৫ আসনের ইউনিয়ন কমিটি দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এ নিয়ে মঙ্গলবার আহ্বায়কের বিরুদ্ধে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন সদস্যসচিব।

দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুর্গাপুরের ইউনিয়ন কমিটিগুলো করার জন্য গত মে মাসে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম ছয় সদস্যের একটি কমিটি করে দেন। এর প্রধান করা হয়েছিল জেলা বিএনপির সদস্যসচিব বিশ্বনাথ সরকারকে। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে গত ২০ মে থেকে ২৯ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দুর্গাপুর উপজেলার ছয়টি ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ইউনিয়নে পাঁচজন করে নেতা নির্বাচিত হন।

তবে জেলার আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদের অনুসারী কিছু নেতা অভিযোগ তোলেন যে ইউনিয়ন কমিটিগুলো করার ক্ষেত্রে টাকার লেনদেন হয়েছে। এরপর গত সোমবার জেলার আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ তাঁর একক স্বাক্ষরে ওই ছয় ইউনিয়ন কমিটি স্থগিত ঘোষণা করেন।

বিশ্বনাথ সরকার বলেন, জেলা কমিটির হয়ে আবু সাঈদ চাঁদ কমিটি স্থগিত করতে পারেন না।

আবু সাঈদ চাঁদ বলেন, ‘আমিই কমিটি স্থগিত করেছি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালামের সঙ্গে কথা বলে।’

