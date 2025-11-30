Ajker Patrika

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

 নওগাঁ প্রতিনিধি
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

৬৪ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে নওগাঁয় প্রতিবাদ সমাবেশ ও সংবাদ সম্মেলন করেছেন শিক্ষার্থীরা। রোববার (৩০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শহরের মুক্তির মোড় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, নওগাঁর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নওগাঁয় নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী আরমান হোসেন, ফজলে রাব্বি, রাফি রেজুয়ান, সাদনান সাকিব, মেহেদী হাসান, রাফিউল বারি রাজনসহ অন্যরা বক্তব্য দেন।

বক্তারা অভিযোগ করেন, লটারির মাধ্যমে এসপি নিয়োগের কথা বলা হলেও পুরো প্রক্রিয়াটি গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। লটারির সময় সাংবাদিক উপস্থিত রাখার কথা থাকলেও কাউকে রাখা হয়নি, যা পূর্বপ্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শামিল। পরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দাবি করেন, যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন মানদণ্ডে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করা হয়নি।

বক্তারা আরও বলেন, বিসিএস ক্যাডারের সব কর্মকর্তাই মেধাবী ও যোগ্য। তারপরও আগের দায়িত্ব পালনে দক্ষ এমন কয়েকজন কর্মকর্তা নিয়োগ পাননি, যা মাঠপর্যায়ের প্রশাসনকে বিস্মিত করেছে। একই সঙ্গে ‘বিতর্কিত’ কয়েক জেলার এসপিদের পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা একটি রাজনৈতিক দলের সুপারিশে হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। লটারি কার্যক্রম চলাকালে স্বরাষ্ট্রসচিব ও পুলিশপ্রধান উপস্থিত না থাকায় নিয়োগপ্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। শিক্ষার্থীদের মতে, এই নিয়োগ পদ্ধতি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরপেক্ষতা ব্যাহত করতে পারে।

সমাবেশে শিক্ষার্থীরা প্রধান উপদেষ্টার প্রতি তিন দফা দাবি জানান। দাবিগুলো হলো—

এক. ৬৪ জেলার এসপি নিয়োগপ্রক্রিয়া পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ ও তা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা;

দুই. নীতি, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে পুনরায় পদায়ন নিশ্চিত করা এবং যোগ্যতার মানদণ্ড স্পষ্ট করা;

তিন. ভবিষ্যতের পদায়নপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আরও জোরদার করা।

পরে নওগাঁর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়প্রতিবাদনওগাঁরাজশাহী বিভাগরাজশাহীনওগাঁ সদরউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাপুলিশ সুপারএসপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি। ফাইল ছবি
সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি। ফাইল ছবি

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৫ জানুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আলম এই তারিখ ধার্য করেন।

আজ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু তদন্ত সংস্থা প্রতিবেদন দাখিল না করায় আদালত নতুন তারিখ ধার্য করেন। আদালতে শেরেবাংলা নগর থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম রাসেল নতুন তারিখ ধার্যের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এই নিয়ে সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ১২২ বার পেছানো হলো।

এর আগে, গত ১৪ আগস্ট মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজিজুল হক আদালতে হাজির হয়ে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানান। ওই দিন তিনি আদালতকে জানান, তিনি তদন্তভার নেওয়ার পর এ পর্যন্ত ৭০ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি হয়েছে। তদন্ত চলছে। আশা করা যায়, খুব শিগগির তদন্ত শেষ হবে। এই মামলার তদন্ত বিলম্বিত হওয়ায় আদালত সেদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

গত বছর ৩০ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তদন্তের দায়িত্ব থেকে র‍্যাবকে সরিয়ে পিবিআইকে দায়িত্ব দেন। এরপর নতুন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় এই মামলায়।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন রুনি দম্পতি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে নিজ বাসায় খুন হন।

চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের পর নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। শেরেবাংলা নগর থানা-পুলিশ প্রথমে মামলাটি তদন্ত করে। চার দিনে কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে না পারায় মামলার তদন্ত পরে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়।

দুই মাসেরও বেশি সময় তদন্ত করে ডিবি পুলিশ। কিন্তু তারাও রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল র‍্যাব তদন্তভার গ্রহণ করে। গত নয় বছরেরও বেশি সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি কোনো সংস্থা। এমনকি এই হত্যাকাণ্ডের কোনো রহস্যই উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের পর আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন—কামরুল ইসলাম ওরফে অরুণ, আবু সাঈদ, রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, পলাশ রুদ্র পাল, আনামুল হক ওরফে হুমায়ুন কবির ও তানভীর রহমান খান। বর্তমানে তানভীর ও পলাশ জামিনে এবং বাকিরা কারাগারে আছেন।

বিষয়:

ঢাকা জেলাহত্যাঢাকা বিভাগমামলাআদালতসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ বলছে, গতকাল শনিবার গভীর রাতে ওই নারী নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের আব্দুল্লাহ ঘাটা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসংলগ্ন একটি ডিপোর সামনে এ ঘটনা ঘটে।

ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. সোহেল রানা জানান, রাতে মহাসড়কসংলগ্ন ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অজ্ঞাতপরিচয় ওই নারী নিজ শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। এতে দগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে ওই নারীর মৃত্যু হয়। ডিপোর শ্রমিক ও স্থানীয়রা বিষয়টি অবহিত করলে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পুড়ে যাওয়া ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। ওই নারীর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতে ডিপো থাকা সিসিটিভির ফুটেজের মেশিন বক্স জব্দ করা হয়েছে। ওই নারীর আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

সীতাকুণ্ডউদ্ধারচট্টগ্রাম বিভাগনারীচট্টগ্রামমহাসড়কলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

­যশোর প্রতিনিধি
অস্ত্র-গাঁজাসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
অস্ত্র-গাঁজাসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে ৫টি বিদেশি পিস্তল, ১০টি ম্যাগাজিন ও ৫০টি গুলি, সাড়ে ৪ কেজি গাঁজাসহ লিটন গাজী (৪০) নামের এক যুবককে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আটক লিটন গাজী সদর উপজেলার সুজলপুর গ্রামের নুর ইসলাম গাজীর ছেলে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে নিজ দপ্তরে যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান।

এর আগে শনিবার দিবাগত রাতে সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের মধুগ্রাম থেকে লিটন গাজীকে আটক করা হয়। উদ্ধার হওয়া এসব অস্ত্র ভারত থেকে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার জানান, গতকাল শনিবার রাতে মধুগ্রামে লিটন গাজীর বাসায় অভিযান চালায় ডিবি পুলিশের একটি দল। এ সময় তাঁর ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ৭ পয়েন্ট ৬৫ মডেলের ৫টি বিদেশি পিস্তল, ১০টি ম্যাগাজিন, ৫০টি গুলিসহ সাড়ে ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তিনি একজন অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ী। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র চট্টগ্রাম, কক্সবাজারে পাঠানোর জন্য নিজের কাছে রেখেছিলেন লিটন গাজী। এসব অস্ত্র বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তাঁর কাছে এসেছে। এর আগে তিনি কক্সবাজারে একাধিক অস্ত্রের চালান পাঠিয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন লিটন। সহযোগীদের শনাক্ত করতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবুল বাশার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) রুহুল আমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক সার্কেল) আহসান হাবীব, ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মঞ্জুরুল হক ভুঞা প্রমুখ।

বিষয়:

যশোরযশোর সদরআটকখুলনা বিভাগডিবিপুলিশ সুপার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫১
আজ বেলা ১১টার দিকে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক অবরোধ করেন কৃষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বেলা ১১টার দিকে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক অবরোধ করেন কৃষকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় চাহিদামতো সার না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ কৃষকেরা লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার অডিটরিয়াম চত্বর এলাকায় ‘মেসার্স মোর্শেদ সার ঘর’-এর সামনে মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

কৃষকেরা জানান, লালমনিরহাটের ব্র্যান্ডিং পণ্য ভুট্টা। সেই ভুট্টা চাষাবাদের মৌসুম শুরু হয়েছে। জেলার সবচেয়ে বেশি ভুট্টার চাষাবাদ হয় হাতীবান্ধা উপজেলায়। কয়েক দিন ধরে কৃষকেরা সার পাচ্ছিলেন না। উপজেলা সদরে বিএডিসি ও বিসিআইসির পরিবেশক মেসার্স মোর্শেদ সার ঘর থেকে সার বিক্রি করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে রোববার সকালে সিংগিমারী ইউনিয়নের চাষিদের কাছে সার বিক্রি করা হবে।

কৃষকেরা সকালে সেখানে ভিড় জমান। মুহূর্তে সার ক্রেতার দীর্ঘ লাইন হয় ওই বিক্রয় পয়েন্টে। কিন্তু কৃষকদের চাহিদামতো সার না দিয়ে হঠাৎ বিক্রয়কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কার্তিক বর্মনের সহযোগিতায় পরিবেশক সারগুলো খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষকেরা মহাসড়ক অবরোধ করে পরিবেশক ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার অপসারণ দাবি করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

কৃষকদের ঘণ্টাব্যাপী অবরোধে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কের দুই পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামীম মিঞা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়।

এলাকার কৃষক আব্দুর রহিম ও জাহিদুল ইসলাম জানান, তাঁদের তিন বিঘা জমির জন্য ইউরিয়া সার প্রয়োজন। কয়েক দিন ঘুরেও তিনি সার পাননি। রোববার সকালে সার পাওয়া যাবে শুনে গেলেও চাহিদামতো সার না থাকায় ফিরে আসতে হয়। তাঁরা অভিযোগ করে বলেন, কৃষকদের সার না দিয়ে বেশি দামে খুচরা ও কালোবাজারে বিক্রি করছেন ডিলাররা। দুর্নীতিবাজ ডিলার ও কৃষি কর্মকর্তার অপসারণ দাবি করেন তাঁরা।

আরেক কৃষক কিসমত আলী বলেন, ‘ভুট্টাখেতে এখনই সার দেওয়ার সময়। আজ-কালকের মধ্যে সার না পেলে ভুট্টা রোপণ সম্ভব হবে না। আমার মতো অনেক কৃষক সার পাচ্ছেন না। এবার ভুট্টার আবাদ কী হবে আল্লাহ জানেন।’

মেসার্স মোর্শেদ সার ঘরের স্বত্বাধিকারী মঞ্জুর মোর্শেদের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

লালমনিরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শাইখুল আরেফিন বলেন, ‘জেলায় সারের কোনো সংকট নেই। পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। মাসের শেষ দিন তাই এমনটি হতে পারে। একদিন পরই নতুন মাসের বরাদ্দের সার আসছে। সুতরাং কোনো সংকট নেই এবং সংকট থাকবেও না। কিছু মানুষ ডিলারের প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে বা তাঁর ডিলার পয়েন্ট বাতিল করতে এমনটি করতে পারে বলেও তথ্য রয়েছে।’

ইউএনও শামীম মিঞা বলেন, ‘সারের মজুত ও বিক্রির হিসাব নেওয়া হচ্ছে। হিসাবে গরমিল পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপাতত কৃষকদের শান্ত করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে।’

বিষয়:

হাতীবান্ধালালমনিরহাটঅবরোধজেলার খবরমহাসড়করংপুর বিভাগপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

সার সংকটে ক্ষুব্ধ কৃষকদের মহাসড়ক অবরোধ

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

রাহুল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের নতুন ‘ষড়যন্ত্র’ মামলা

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

বিশ্বব্যাংকের নামে প্রতারণা: আন্তর্জাতিক চক্রের এক সদস্য গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

কুড়িগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নারীসহ নিহত ৩

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

তালেবানের ওপর বিরক্ত পাকিস্তান–ইরান, ৪৫ লাখ আফগান শরণার্থীকে বহিষ্কার

সম্পর্কিত

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

এসপি নিয়োগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থা, নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ফের পেছাল

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে মহাসড়কের পাশ থেকে নারীর পোড়া লাশ উদ্ধার

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

যশোরে ৫০টি গুলি, ৫ বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক