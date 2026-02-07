Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ‘পরকীয়ার বলি’ শিশু, ২০ দিন পর ট্রাংক থেকে লাশ উদ্ধার

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জে ‘পরকীয়ার বলি’ হয়েছে সাড়ে তিন বছরের একটি শিশু। ঘটনার ২০ দিন পর ঘরের ভেতর ট্রাংক থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় শিশুর মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে গোপালগঞ্জ পৌরসভার গোবরা মধ্যপাড়া এলাকার একটি বাড়ি থেকে শিশুর লাশটি উদ্ধার করা হয়।

গোপালগঞ্জে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাখাওয়াত হোসেন সেন্টু ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিহতের শিশুর নানি পারভিন আক্তার জানান, কাতারপ্রবাসী রুবেল শেখের দ্বিতীয় স্ত্রী সেতু বেগম সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যা ফারিয়াকে নিয়ে থাকতেন। এরই মধ্যে তিনি পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন ফরিদপুর জেলার হাট কৃষ্ণপুর গ্রামের মিরাজ নামে এক ছেলের সঙ্গে। টিকটকের মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় হয়। পরকীয়া প্রেমিকের সঙ্গে ঘর করতে নিজ শিশুসন্তানকে ২০ দিন আগে হত্যা করেন। পরে লাশ ট্রাংকভর্তি করে ঘরে তালা মেরে পালিয়ে যান।

বিষয়টি নিহতের নানি জানতে পেরে পুলিশে জানান। এরপর পুলিশ শিশুটির মাকে গ্রেপ্তার করে। মায়ের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাড়ির তালা ভেঙে ট্রাংকের ভেতর থেকে শিশুর পচাগলা লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জঢাকা বিভাগজেলার খবরলাশশিশু
